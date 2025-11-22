El fiscal Furnari avanza en la investigación por el robo de tres millones de pesos en una fábrica de piletas

En las instalaciones La Fábrica, del barrio Kennedy, ocurrió el hurto de la mochila con más de tres millones de pesos.

La Fiscalía N° 5, que subroga el fiscal Francisco Furnari , investiga el audaz hurto de una mochila con más de tres millones de pesos ocurrido en una fábrica de piletas ubicada en la zona de la calle colectora de la ruta 8 (Balbín) y el Arroyo , en el sector norte de Pergamino. El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad, derivó en una serie de allanamientos de urgencia que permitieron recuperar parte del botín y avanzar en la identificación de posibles encubridores, aunque el autor material aún no fue localizado.

El episodio tuvo lugar el jueves de la semana pasada alrededor de las 11.30, cuando un hombre ingresó a las instalaciones comerciales con el rostro descubierto y, sin ejercer violencia, arrebató una mochila que pertenecía a una mujer de 32 años que se encontraba trabajando en el lugar. Tras tomar el bolso, el sospechoso escapó corriendo hacia la vía pública. La víctima advirtió que en su interior había 3.200.000 pesos destinados a operaciones de la firma.

Tras el llamado al 911 y la intervención de personal policial, la fiscalía dispuso medidas inmediatas para reconstruir el recorrido del ladrón y determinar si contaba con apoyo externo. Las cámaras de vigilancia aportaron los primeros indicios y permitieron orientar los allanamientos urgentes que comenzaron ese mismo día y continuaron en los días posteriores.

La investigación avanzó con nuevas medidas. En la misma jornada del hurto, la UFI N° 5 solicitó dos órdenes de allanamiento en la urgencia: una en jurisdicción de la Comisaría Primera y otra nuevamente en el ámbito de la Segunda, ambas ejecutadas por personal de los GTO y el puesto de vigilancia de Rancagua.

En el primer objetivo —ubicado en la zona de Guiraldes y Carpani Costa— la diligencia arrojó resultado positivo. Allí se secuestraron 559.000 pesos, que habrían sido dejados por el mismo hombre que aún permanece prófugo. En el lugar fueron identificadas una joven de 24 años y una mujer de 45, ambas notificadas por el delito de encubrimiento y luego liberadas bajo las previsiones del artículo 161 del Código Procesal Penal.

El segundo allanamiento, realizado en otro domicilio de calle J. V. González entre Trincavelli y Mazzei, culminó sin hallazgos vinculados a la causa, aunque se identificó al morador para futuras consultas judiciales.

mujeres detenidas en procedimiento policial por el robo en la fabrica de piletas pergamino

Más de 2,6 millones siguen sin aparecer

Con los procedimientos realizados hasta el momento, la investigación logró recuperar 559.000 pesos, monto que representaría solo una porción del botín sustraído. Para el fiscal Furnari, esta cifra coincide con la sospecha de que el dinero fue distribuido entre distintas personas, ya sea para ocultarlo o para facilitar la fuga del autor material del hurto.

A pesar de estos avances, restan hallar 2.641.000 pesos, por lo que la pesquisa continúa con el análisis de registros fílmicos, comunicaciones y movimientos previos y posteriores al hecho. La Fiscalía mantiene la hipótesis de que el ladrón actuó solo en el momento del arrebato, pero contó con apoyo de terceros para ocultar el dinero y evitar ser identificado.

Las próximas medidas judiciales podrían incluir nuevos allanamientos y el análisis de comunicaciones que permitan establecer vínculos entre las personas ya notificadas y el hombre que ingresó al comercio. Mientras tanto, la Fiscalía N° 5 mantiene activa la investigación para esclarecer el hecho y recuperar el dinero restante.