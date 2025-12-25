Federico Ferrari llegó a la cima del pato: alcanzó los 10 goles de ventaja

El deporte nacional celebra y Pergamino se enorgullece. Federico “Huevo” Ferrari recibió este miércoles una de las noticias más importantes de su carrera: la Federación Argentina de Pato lo promovió oficialmente a los 10 goles de ventaja , el máximo hándicap individual que puede alcanzar un jugador. De esta manera, el pergaminense ingresó al grupo más selecto y reducido del pato argentino, reservado únicamente para quienes marcan una época dentro de la disciplina.

El anuncio fue realizado por la Federación Argentina de Pato, que informó que Ferrari y Juan José Storni son los dos nuevos jugadores con 10 goles de ventaja . En su comunicado oficial, la entidad destacó no solo el nivel deportivo de ambos, sino también sus valores dentro y fuera de la cancha: “Una enorme alegría para todos, porque nuestro Deporte Nacional ha consagrado a dos gladiadores del deporte. Por su constante y arduo desempeño, su crecimiento a lo largo de estos años, su integridad deportiva y muchas otras cualidades más, la Federación Argentina de Pato ha decidido otorgar 10 tantos de ventaja a Federico Ferrari y Juan José Storni”.

La distinción llega en un momento inmejorable para “Huevo”, que venía de cerrar una actuación consagratoria en el Campeonato Argentino Abierto de Pato . Allí, defendiendo los colores de El Siasgo , se coronó campeón por tercer año consecutivo y volvió a ser determinante en el partido decisivo. En una final memorable frente a San Patricio, Ferrari convirtió el gol de oro en tiempo suplementario que selló el triunfo por 14 a 13 , en la cancha N° 1 del Campo Argentino de Polo de Palermo, un escenario histórico que volvió a albergar una definición del Abierto después de 35 años.

Ese gol no solo le dio un nuevo título a El Siasgo, sino que terminó de confirmar a Ferrari como uno de los jugadores más influyentes del presente. Antes del anuncio, el pergaminense contaba con 9 goles de valorización. Con este salto a los 10, se suma a una lista muy exclusiva integrada por Nicolás y Facundo Taberna, Justo Bermúdez y Martín Lemme , estos dos últimos compañeros suyos en el equipo tricampeón.

Fede Ferrari 2 "Huevo" Ferrari recibiendo el Premio Falcon al mejor jugador de la final de Abierto Argentino. @marcemvgfotos

Orgullo de El Siasgo y de Pergamino

Desde El Siasgo también celebraron la noticia con un mensaje cargado de orgullo y reconocimiento al camino recorrido por el jugador pergaminense: “Para cerrar un gran año con una noticia que nos llena de orgullo. Por su constancia, crecimiento sostenido y sacrificio dentro y fuera de la cancha, queremos anunciar que Federico Ferrari, más conocido como ‘Huevo’, recibió 10 goles de ventaja. Un reconocimiento al trabajo, la dedicación y al enorme deportista que demuestra ser día a día”.

El ascenso al máximo hándicap no es un hecho aislado ni producto de una racha. Tal como contó recientemente en una entrevista con LA OPINION, el recorrido de Ferrari está marcado por años de esfuerzo, perseverancia y aprendizaje. Hoy, con tres Abiertos Argentinos consecutivos, un gol eterno en la Catedral del pato y el reconocimiento máximo de la Federación, Ferrari ve cumplido uno de los grandes sueños que él mismo había manifestado en la misma entrevista, había confesado: “Llegar a 10 sería lo máximo. Estar entre los que tienen 10 sería algo muy lindo”. Ese deseo, que parecía un horizonte lejano, ya es una realidad.

Además, el logro tiene un profundo significado personal. El último Abierto fue dedicado íntegramente a su padre Enrique, una figura clave en su formación deportiva y humana. Ese vínculo, esa perseverancia y esa pasión por el pato son parte esencial de una carrera que no deja de crecer.

Con este nuevo reconocimiento, Federico “Huevo” Ferrari no solo se consolida como uno de los mejores jugadores del país, sino que inscribe definitivamente su nombre en la historia grande del deporte nacional, llevando a Pergamino a lo más alto del pato argentino.