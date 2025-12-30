martes 30 de diciembre de 2025
    • Tarifas: anunciaron cuánto aumentarán la luz y el gas desde el jueves

    Habrá un incremento de entre el 2,5% y 3% en las tarifas desde este jueves. Se modifica el esquema de subsidios y seguirán reduciéndose.

    30 de diciembre de 2025 - 16:17
    Definieron las nuevas tarifas de luz y gas.

    El Gobierno nacional anunció que habrá un aumento de entre el 2,5% y 3% en las tarifas de luz y gas desde enero de 2026. Además, seguirán reduciéndose los subsidios a partir de la implementación de un nuevo esquema.

    Nuevas tarifas desde este jueves

    La Secretaría de Energía publicó este martes los nuevos precios de la energía mayorista de la electricidad y el gas natural que regirán a partir del 1° de enero y que se trasladarán a los nuevos cuadros tarifarios para el verano.

    La suba es de 3,22% para la energía eléctrica y de 0,53% para el precio mayorista del gas. No obstante, esos guarismos se traducen en ajustes que podrían llegar hasta el 3% en las facturas de los usuarios residenciales.

    El precio de la electricidad y el gas, el transporte y la distribución son los tres componentes de las boletas de los vecinos. El precio mayorista, sin embargo, incide en alrededor de un 50% en la factura final.

    Subsidios

    En tanto, por estas horas el Gobierno publicará el decreto para crear el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), formalidad que necesita el Ejecutivo para implementar el nuevo diseño de subvenciones estatales que comenzará a regir a partir de este jueves.

    El nuevo esquema prevé para el verano que los hogares de altos ingresos (Nivel 1) empiecen a pagar el precio pleno de la energía, mientras que a los niveles 2 y 3 se les subsidiará un bloque de consumo de 300 kilowatt por hora (KWh) por mes. Si consumen por encima de ese volumen protegido deberán pagar el precio pleno de la energía.

    El porcentaje del precio que cubrirá el Estado no será fijo. A lo largo de 2026 se aplicará un sendero decreciente de subsidios para los hogares alcanzados por el nuevo esquema SEF.

    Temas
