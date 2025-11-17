El IPS informó el cronograma de pagos para jubilados de la provincia de Buenos Aires

El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció el cronograma de pagos de noviembre 2025 para jubilados de la provincia de Buenos Aires que cobrarán desde el jueves 27.

El organismo provincial informó que ese día percibirán sus sueldos quienes tengan DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3, además de los titulares de pensiones sociales no contributivas.

El esquema continuará el viernes 28, cuando será el turno de jubilaciones y pensiones con documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con esta organización, el IPS ordenará el flujo de pago para los beneficiarios de toda la provincia, según lo establecido para este período.

Desde el organismo previsional se indicó que el vencimiento del cobro por ventanilla operará el 23 de diciembre de 2025. La fecha marcará el límite para retirar los haberes correspondientes y cerrará el calendario definido para el mes, en línea con los procedimientos habituales de atención a los titulares del sistema.

El cronograma completo de haberes para jubilados Jueves 27 de noviembre Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Viernes 28 de noviembre Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

