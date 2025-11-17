lunes 17 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El IPS informó el cronograma de pagos para jubilados de la provincia de Buenos Aires

    El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó el cronograma de pagos de noviembre para jubilados de la provincia de Buenos Aires.

    17 de noviembre de 2025 - 15:44
    Desde el IPS confirmaron las fechas de pago.

    El organismo provincial informó que ese día percibirán sus sueldos quienes tengan DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3, además de los titulares de pensiones sociales no contributivas.

    El esquema continuará el viernes 28, cuando será el turno de jubilaciones y pensiones con documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con esta organización, el IPS ordenará el flujo de pago para los beneficiarios de toda la provincia, según lo establecido para este período.

    Desde el organismo previsional se indicó que el vencimiento del cobro por ventanilla operará el 23 de diciembre de 2025. La fecha marcará el límite para retirar los haberes correspondientes y cerrará el calendario definido para el mes, en línea con los procedimientos habituales de atención a los titulares del sistema.

    El cronograma completo de haberes para jubilados

    Jueves 27 de noviembre

    • Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3
    • Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

    Viernes 28 de noviembre

    • Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.
    Temas

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Esta noche se disputarán a partir de las 21.30 los primeros partidos de las dos series de semifinales correspondientes a la Copa de Oro cuando jueguen Sacachispas-Somisa y Belgrano-Regatas.

    San Nicolás: Arrancan las semifinales de básquetbol del Clausura: duelos clave esta noche en la Primera local
    El Museo Paleontológico de San Pedro anunció la recuperación de un pequeño pero valioso cráneo fósil cuya antigüedad supera los 700.000 años. Se trata de un ejemplar de vizcacha fósil (Lagostomus maximus) que habitó la región durante la Edad Ensenadense, un período clave para comprender la fauna prehistórica que vivió en esta zona del país.

    Recuperan en San Pedro un cráneo fósil de más de 700.000 años

    La explosión fue provocada por la presencia de Clorato de Potasio en los materiales utilizados para emular la erupción de un volcán en la maqueta.

    Dictaron procesamiento por la explosión de Rancagua al profesor, la directora y la inspectora del ICR

    Santiago Davio y su cuerpo técnico ya no forman parte de Defensores Unidos de Zárate (CADU). ¿Fue una desvinculación por mutuo acuerdo con la Comisión Directiva, o un despido? 

    Zárate: Santiago Davio dejó de ser el DT de fútbol del CADU, el fin de un ciclo que marcó la historia del club

    En Pergamino, Contralor Urbano, realizó tareas de saneamiento y ordenamiento

    En Pergamino, Contralor Urbano, realizó tareas de saneamiento y ordenamiento