Estafas a comercios: Utilizan el prestigio de un empresario local para defraudar a corralones y madereras

La estafa del falso empresario reconocido fue con el ardid de adquirir insumos de madera para un importante desarrollo urbanístico.

La Fiscalía 5, que subroga el fiscal Francisco Furnari , investiga una serie de defraudaciones a corralones de materiales y madereras de Pergamino, cometidas mediante una maniobra en la que delincuentes utilizaron el nombre y el prestigio de un reconocido empresario local del rubro de fabricación de aberturas de aluminio para obtener mercadería sin pagarla. Por estos hechos, el fiscal Francisco Furnari indagó en las últimas horas a un sujeto acusado de haber participado en las estafas .

La maniobra salió a la luz esta semana a partir de una denuncia radicada por una maderera ubicada en cercanías del Segundo Cruce, que detectó inconsistencias en una operación comercial y logró abortar un segundo envío de mercadería antes de concretar una nueva pérdida económica.

Según consta en la investigación, el pasado 9 de diciembre, alrededor de las 13:10, un empleado de 44 años de la maderera “M&M Maderas” de inmediaciones de la ruta nacional 8 y la avenida Presidente Perón —frente al ex boliche bailable Specktra- recibió un mensaje de WhatsApp de una persona que se presentó con la identidad de un reconocido empresario pergaminense. En la conversación, el supuesto cliente solicitó la compra de tirantes, chapas y otros materiales para una obra en construcción.

Confiando en la identidad del interlocutor y en el respaldo que otorgaba el apellido de una familia empresaria reconocida en la ciudad, el trabajador avanzó con el pedido bajo la promesa de que el pago se realizaría en los días siguientes mediante un cheque diferido. El 12 de diciembre, un flete se presentó en el comercio y retiró la mercadería solicitada, cuyo valor ascendía a 1.849.000 pesos.

Sin embargo, el pago nunca se concretó. Al día siguiente, el supuesto empresario volvió a comunicarse para realizar un segundo encargo, argumentando que la obra se había ampliado. Ante esta situación, el empleado exigió el pago del primer envío antes de despachar nueva mercadería. El jueves 18 de diciembre, cuando un fletero volvió a presentarse para retirar un nuevo pedido —esta vez por 2.311.000 pesos—, el despacho fue frenado.

Las sospechas se profundizaron cuando el denunciante comenzó a verificar la identidad del comprador. A través de contactos personales y laborales, tomó conocimiento de que el apellido del empresario ya había sido utilizado previamente en maniobras similares. Finalmente, el empleado se reunió personalmente con el verdadero empresario mencionado, quien confirmó que no había realizado ningún encargo ni tenía relación alguna con las operaciones.

Con esa certeza, el damnificado se presentó en la Comisaría Segunda para solicitar intervención policial, evitando que se concretara la segunda entrega. De haberse consumado, el perjuicio económico total habría superado los 4.160.000 pesos.

Investigación de la Fiscalía

fiscal francisco furnari El fiscal Francisco Furnari indagó al sujeto aprehendido por participar en la maniobra defraudatoria. LA OPINION

La Fiscalía estableció que otros corralones de materiales también fueron víctimas de estafas similares, en las que los delincuentes utilizaron el nombre del mismo empresario para generar confianza, encargar insumos costosos y luego desaparecer sin efectuar el pago.

En el marco de la causa, el fiscal Furnari indagó a uno de los presuntos partícipes de las maniobras, mientras continúa la investigación para identificar a los restantes involucrados y determinar el alcance total de las defraudaciones cometidas bajo este modalidad de suplantación de identidad comercial.

Nombre en el perfil de Whatsapp

Paulo Scarlatto el nombre utilizado por el estafador para defraudar a corralones y madereras-blur La cuenta de Whatsapp Business tenía el nombre del empresario que simulaba ser el estafador. CAPTURA DE PANTALLA DE WHATSAPP

El ardid para aumentar la confianza del empleado estafado ya tenía configurado el nombre del empresario a través de una cuenta Whatsapp Business desde la que hicieron las llamadas y enviaron los mensajes.

Las víctimas de los comercios que recibieron los chats a través del servicio de mensajería instantánea veían el nombre del reconocido empresario.

Llamativamente, eso terminó siendo un detalle que ayudó al delincuente para que la víctima confiara en el interlocutor.

De alguna manera, fue uno de los datos que no generaron desconfianza en quienes atendieron al embaucador en todas llamadas o mensajes telefónicos.

Si cualquiera de los damnificados se tomó el tiempo de revisar ese perfil en Whatsapp le iba a aparecer el nombre y la configuración de una cuenta de empresa con datos básicos.