Seguros: advierten a actuarios sobre intentos de contacto fraudulentos

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) emitió un comunicado en el que advierte que se han detectado intentos de contacto por parte de personas ajenas al organismo, quienes se presentan falsamente en su nombre y solicitan información a través de canales no oficiales, como WhatsApp o líneas telefónicas particulares.

Seguros en alerta permanente La SSN aclara que no utiliza WhatsApp ni teléfonos personales para requerir datos o comunicarse con ciudadanos ni con actores del mercado.

Las comunicaciones oficiales se realizan únicamente por:

Sitio web: www.argentina.gob.ar/ssn.

Correos institucionales (@ssn.gob.ar).

Teléfonos habilitados por la SSN en su sitio web.

en su sitio web. Redes sociales oficiales. Evitar estafas virtuales Si se recibió algún contacto sospechoso, desde el organismo solicitan no brindar datos personales y realizar el reclamo correspondiente a través del TAD (Realizar un Reclamo ante la Superintendencia de Seguros de la Nación).

Asimismo, le recomiendan a la ciudadanía extremar las precauciones y confiar únicamente en los medios de contacto institucionales.

