lunes 26 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Seguros: advierten a actuarios sobre intentos de contacto fraudulentos

    Las empresas de seguros están en alerta permanente para evitar estafas virtuales, una práctica muy común en estos tiempos.

    26 de enero de 2026 - 16:56
    Empresas de seguros en alerta permanente para evitar estafas virtuales

    La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) emitió un comunicado en el que advierte que se han detectado intentos de contacto por parte de personas ajenas al organismo, quienes se presentan falsamente en su nombre y solicitan información a través de canales no oficiales, como WhatsApp o líneas telefónicas particulares.

    Lee además
    El Hospital Privado SADIV pondrá en marcha un laboratorio de función pulmonar de alta complejidad

    San Pedro: Hospital SADIV inaugura un laboratorio pulmonar único en la región
    El valor hoy no está en prometer que el siniestro no ocurra, sino en comprender mejor el riesgo, anticipar escenarios y mejorar la experiencia del cliente en cada etapa.

    Seguros: La tecnología no evita un choque, pero está cambiando el mercado

    Seguros en alerta permanente

    La SSN aclara que no utiliza WhatsApp ni teléfonos personales para requerir datos o comunicarse con ciudadanos ni con actores del mercado.

    Las comunicaciones oficiales se realizan únicamente por:

    Asimismo, le recomiendan a la ciudadanía extremar las precauciones y confiar únicamente en los medios de contacto institucionales.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Hospital SADIV inaugura un laboratorio pulmonar único en la región

    Seguros: La tecnología no evita un choque, pero está cambiando el mercado

    La SSN actualiza su Portal de Datos Abiertos con nuevos datasets sobre el mercado asegurador

    Verano y hogar: los incidentes domésticos que se repiten cuando la rutina se altera en vacaciones

    Seguros: robos de vehículos en vacaciones y métodos silenciosos

    La SSN advierte sobre intentos de contacto fraudulentos

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Vacaciones con cuidado: crece la demanda de cajas de seguridad privadas para resguardar bienes de valor

    Vacaciones con cuidado: crece la demanda de cajas de seguridad privadas para resguardar bienes de valor
    Seguros: advierten a actuarios sobre intentos de contacto fraudulentos

    Seguros: advierten a actuarios sobre intentos de contacto fraudulentos

    Provincia de Buenos Aires: otra vez aumentaron las tarifas de las multas de tránsito

    Provincia de Buenos Aires: otra vez aumentaron las tarifas de las multas de tránsito

    Dividen sin cerrar, suman diseño y recuperan un gesto clásico con mirada contemporánea.

    Puertas holandesas: tendencia en diseño y arquitectura en 2026

    Calor en Pergamino: recomendaciones para un uso eficiente de la energía eléctrica

    Calor en Pergamino: recomendaciones para un uso eficiente de la energía eléctrica