miércoles 07 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Tarifas: ¿Quiénes deben reinscribirse para no perder los subsidios de la luz y el gas?

    Los pergaminenses, como en el resto del país, tendrán que estar atentos a estas modificaciones en las tarifas de luz y gas.

    7 de enero de 2026 - 13:55
    Cambios en los subsidios a las tarifas de luz y gas

    Desde enero comenzó a regir un nuevo esquema que redefine el acceso a los subsidios de luz y gas en todo el país. El sistema establece quiénes deben reinscribirse para no perder el beneficio y fija nuevos criterios de ingresos para mantener el acompañamiento estatal en las tarifas de energía.

    Lee además
    tarifas: ¿como inscribirse en el nuevo regimen de subsidios energeticos?

    Tarifas: ¿Cómo inscribirse en el nuevo régimen de subsidios energéticos?
    tarifas: anunciaron cuanto aumentaran la luz y el gas desde el jueves

    Tarifas: anunciaron cuánto aumentarán la luz y el gas desde el jueves

    El cambio central es la puesta en marcha del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, conocido como ReSEF. Según informó el Gobierno Nacional , al menos tres grupos de usuarios deberán completar el nuevo formulario para seguir recibiendo ayuda en las facturas de electricidad y gas.

    Entre los tres grupos alcanzados figuran beneficiarios del ex Programa Hogar, personas que acceden a la Tarifa Social de gas y usuarios de garrafas. Todos ellos deberán reinscribirse, ya que el nuevo esquema no contempla la continuidad automática para estos casos específicos.

    El ReSEF limita el acceso a hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales. De acuerdo con datos del INDEC, ese tope equivale a ingresos mensuales de hasta $3.771.987,09, tomando como referencia los valores de noviembre de 2025.

    ¿Cómo reinscribirse para los subsidios?

    Desde la Secretaría de Energía aclararon que quienes ya estén anotados en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos no deberán volver a inscribirse. Esa información será migrada de forma automática, aunque los usuarios podrán actualizar datos mediante una declaración jurada.

    Para quienes sí deben reinscribirse, el trámite se realiza de manera online. El formulario solicita datos personales, correo electrónico, número de cliente y medidor de los servicios de electricidad y gas por red, además de la confirmación final por mail.

    Nuevo equema de tarifas

    El nuevo esquema también fija límites de consumo. En electricidad, el bloque base será de 300 kWh en meses de mayor demanda y de 150 kWh en los restantes, con una bonificación del 50%. En gas, el descuento será del 50% solo entre abril y septiembre.

    Además, deberán anotarse usuarios de localidades específicas que recibían la Tarifa Social de Gas. La medida alcanza a zonas de la provincia de Buenos Aires, Chubut, Formosa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Santa Fe, según detalló el Ejecutivo nacional.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Desde enero comenzó a regir en todo el país un nuevo esquema que redefine el acceso a los subsidios de luz y gas, con cambios en los criterios de ingresos y en los requisitos para mantener el beneficio. El objetivo del Gobierno nacional es focalizar la asistencia estatal y actualizar el padrón de usuarios que reciben acompañamiento en las tarifas energéticas. El principal cambio es la implementación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Según se informó oficialmente, al menos tres grupos de usuarios deberán reinscribirse obligatoriamente mediante un nuevo formulario para no perder el subsidio en las facturas de electricidad y gas. Más información en www.laopinionline.ar #Subsidios #LuzYGAS #Energía #Tarifas"
    View this post on Instagram
    Temas
    Seguí leyendo

    Tarifas: ¿Cómo inscribirse en el nuevo régimen de subsidios energéticos?

    Tarifas: anunciaron cuánto aumentarán la luz y el gas desde el jueves

    El Gobierno nacional dictó normas para los aumentos de tarifas de luz y gas

    Finalizó el descuento educativo y estudiantes de San Nicolás pagan tarifa plana durante el receso

    La venta de motos registró una suba de 34% en el 2025

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    San Nicolás ocupa actualmente el puesto 16 a nivel nacional en el ranking de tarifas del transporte urbano.

    San Nicolás, entre las ciudades con el boleto de colectivo más caro del país

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El 2025 marcó el despegue internacional del rugbier sampedrino Juan Pedro Ramognino.

    Rugby San Pedro: primera experiencia internacional del sampedrino Juan Pedro Ramognino
    El Ballet Hijos del Horizonte, una agrupación que pertenece al reconocido Ballet Horizonte, participó este martes en la 54ª edición del Pre Cosquín, uno de los certámenes más importantes de la música y la danza popular argentina.

    Ramallo: Ballet Hijos del Horizonte brilló en el Pre Cosquín 2026, dejando su huella en la danza argentina

    Al costado de las vías del Ferrocarril Mitre y Avenida Rivadavia y casi perdida de la vista de los transeúntes existe un bello edificio de líneas sobrias representativo de una época y con mucha historia, que supo albergar las antiguas instalaciones administrativas de la Cooperativa Eléctrica de Zárate y su usina.

    Edificio histórico de la Cooperativa Eléctrica de Zárate: símbolo de lucha y solidaridad

    Pergamino: retiran de las calles vehículos que están abandonados

    Pergamino: retiran de las calles vehículos que están abandonados

    Seguros: actualizan el marco regulatorio para drones

    Seguros: actualizan el marco regulatorio para drones