Tarifas: ¿Quiénes deben reinscribirse para no perder los subsidios de la luz y el gas?

Desde enero comenzó a regir un nuevo esquema que r edefine el acceso a los subsidios de luz y gas en todo el país. El sistema establece quiénes deben reinscribirse para no perder el beneficio y fija nuevos criterios de ingresos para mantener el acompañamiento estatal en las tarifas de energía.

El cambio central es la puesta en marcha del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados , conocido como ReSEF . Según informó el Gobierno Nacional , al menos tres grupos de usuarios deberán completar el nuevo formulario para seguir recibiendo ayuda en las facturas de electricidad y gas .

Entre los tres grupos alcanzados figuran beneficiarios del ex Programa Hogar , personas que acceden a la Tarifa Social de gas y usuarios de garrafas. Todos ellos deberán reinscribirse, ya que el nuevo esquema no contempla la continuidad automática para estos casos específicos.

El ReSEF limita el acceso a hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales. De acuerdo con datos del INDEC , ese tope equivale a ingresos mensuales de hasta $3.771.987,09, tomando como referencia los valores de noviembre de 2025.

¿Cómo reinscribirse para los subsidios?

Desde la Secretaría de Energía aclararon que quienes ya estén anotados en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos no deberán volver a inscribirse. Esa información será migrada de forma automática, aunque los usuarios podrán actualizar datos mediante una declaración jurada.

Para quienes sí deben reinscribirse, el trámite se realiza de manera online. El formulario solicita datos personales, correo electrónico, número de cliente y medidor de los servicios de electricidad y gas por red, además de la confirmación final por mail.

Nuevo equema de tarifas

El nuevo esquema también fija límites de consumo. En electricidad, el bloque base será de 300 kWh en meses de mayor demanda y de 150 kWh en los restantes, con una bonificación del 50%. En gas, el descuento será del 50% solo entre abril y septiembre.

Además, deberán anotarse usuarios de localidades específicas que recibían la Tarifa Social de Gas. La medida alcanza a zonas de la provincia de Buenos Aires, Chubut, Formosa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Santa Fe, según detalló el Ejecutivo nacional.