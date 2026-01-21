miércoles 21 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Seguros: La tecnología no evita un choque, pero está cambiando el mercado

    En Argentina, esta transformación se da en un mercado de seguros de gran volumen y alta presión por eficiencia.

    21 de enero de 2026 - 10:56
    El valor hoy no está en prometer que el siniestro no ocurra, sino en comprender mejor el riesgo, anticipar escenarios y mejorar la experiencia del cliente en cada etapa.

    El valor hoy no está en prometer que el siniestro no ocurra, sino en comprender mejor el riesgo, anticipar escenarios y mejorar la experiencia del cliente en cada etapa.

    ARGENTINA.GOB.AR.

    Según datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación, la producción total estimada del mercado asegurador en septiembre de 2025 alcanzó los 1,88 billones de pesos, con una variación interanual del 47,6 por ciento en valores corrientes y del 12,0 por ciento en términos reales.

    Lee además
    Además de la información acerca de las entidades aseguradoras y reaseguradoras activas, en el Portal de Datos Abiertos de l SSN se puede encontrar, entre otros, sets de datos sobre balances, indicadores del mercado asegurador, productores y sociedades de productores asesores de seguros.

    La SSN actualiza su Portal de Datos Abiertos con nuevos datasets sobre el mercado asegurador
    verano y hogar: los incidentes domesticos que se repiten cuando la rutina se altera en vacaciones

    Verano y hogar: los incidentes domésticos que se repiten cuando la rutina se altera en vacaciones

    En ese total mensual, el 86,3 por ciento correspondió a seguros patrimoniales, el 12,7 por ciento a Vida y otros, y el 1,0 por ciento a Retiro.

    Anticipar escenarios y mejorar la experiencia del cliente

    “La tecnología no evita que 2 autos choquen, pero está cambiando todo lo que pasa alrededor de ese choque. El valor hoy no está en prometer que el siniestro no ocurra, sino en comprender mejor el riesgo, anticipar escenarios y mejorar la experiencia del cliente en cada etapa”, explica Silvia Pascual, Business Manager en Flux IT.

    Antes del siniestro, la prevención deja de ser absoluta y pasa a ser relativa. Las herramientas basadas en datos permiten identificar patrones de riesgo, como zonas, horarios y hábitos de uso, ajustar precios en función de comportamientos reales y no solo de promedios históricos, e incentivar conductas más seguras a través de alertas, recomendaciones o beneficios. El foco no está en “evitar el evento”, sino en hacer visible un riesgo que antes era abstracto.

    El valor del tiempo real cuando el siniestro ocurre

    Cuando el siniestro ocurre, el tiempo real se convierte en una ventaja competitiva. La detección automática del evento mediante telemetría o sistemas conectados permite activar asistencia de forma inmediata, reducir errores operativos y minimizar fraudes.

    El hecho sucede igual, pero cambian los tiempos de respuesta, los costos asociados y la experiencia del cliente.

    Después del evento, el aprendizaje continuo cierra el ciclo. Cada siniestro alimenta modelos predictivos, ajusta el esquema de precios futuro y mejora los procesos de suscripción y cobertura.

    El riesgo deja de ser una foto histórica y pasa a ser un flujo dinámico de datos que evoluciona con el comportamiento real de los usuarios.

    Un nuevo rol para el seguro en la era de los datos

    “La combinación de inteligencia artificial, analítica y datos en tiempo real está redefiniendo el rol del seguro. Ya no se trata solo de indemnizar, sino de acompañar mejor al cliente y tomar decisiones más precisas en cada momento del riesgo”, señalan desde Flux IT.

    Así, la industria aseguradora atraviesa un cambio silencioso pero estructural. El siniestro sigue existiendo, pero la forma de gestionarlo, entenderlo y aprender de él es completamente distinta. Un modelo más eficiente, más transparente y alineado con las expectativas actuales de personas y compañías.

    Fuente: Agencia Nova.

    Temas
    Seguí leyendo

    La SSN actualiza su Portal de Datos Abiertos con nuevos datasets sobre el mercado asegurador

    Verano y hogar: los incidentes domésticos que se repiten cuando la rutina se altera en vacaciones

    Seguros: robos de vehículos en vacaciones y métodos silenciosos

    "Nuevas herramientas digitales y cursos para mutuales", un seminario de CAM para empezar a pensar en el 2026

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El robo ocurrió en una casa del barrio La Amalia, sobre la calle San Luis en la mañana de este miércoles.

    Violento robo en el barrio La Amalia: maniataron y golpearon a un adulto mayor para robarle todos sus ahorros
    La estafa tiene toda la característica de ser a través del sistema pishing, donde un virus le brinda el control a los integrantes de la organización criminal para tomar el control de las operaciones de la computadora y al usuario se le apaga y le da error el encendido para no poder controlar el sistema.

    Millonaria estafa a un comercio: sustrajeron más de 10 millones de pesos mediante una maniobra informática

    La posibilidad de unirse al programa beta de WhatsApp desde la aplicación ya está disponible.

    WhatsApp abre vacantes para su laboratorio de pruebas: cómo participar

    Wanda Nara sorprendió al contar un hábito poco conocido: comer mientras duerme. La conductora relató que se levanta de madrugada y toma snacks sin darse cuenta.

    Wanda Nara reveló el insólito trastorno que padece mientras duerme: de qué se trata

    Jesús matmud, su esposa y los hijos vivieron un episodio desesperante.

    Mar del Plata: el desesperante relato del hombre al que le robaron la casa rodante con su familia adentro