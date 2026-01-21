Seguros: La tecnología no evita un choque, pero está cambiando el mercado

El valor hoy no está en prometer que el siniestro no ocurra, sino en comprender mejor el riesgo, anticipar escenarios y mejorar la experiencia del cliente en cada etapa.

Según datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación , la producción total estimada del mercado asegurador en septiembre de 2025 alcanzó los 1,88 billones de pesos, con una variación interanual del 47,6 por ciento en valores corrientes y del 12,0 por ciento en términos reales.

En ese total mensual, el 86,3 por ciento correspondió a seguros patrimoniales, el 12,7 por ciento a Vida y otros, y el 1,0 por ciento a Retiro.

“La tecnología no evita que 2 autos choquen, pero está cambiando todo lo que pasa alrededor de ese choque. El valor hoy no está en prometer que el siniestro no ocurra, sino en comprender mejor el riesgo, anticipar escenarios y mejorar la experiencia del cliente en cada etapa”, explica Silvia Pascual, Business Manager en Flux IT.

Antes del siniestro, la prevención deja de ser absoluta y pasa a ser relativa. Las herramientas basadas en datos permiten identificar patrones de riesgo, como zonas, horarios y hábitos de uso, ajustar precios en función de comportamientos reales y no solo de promedios históricos, e incentivar conductas más seguras a través de alertas, recomendaciones o beneficios. El foco no está en “evitar el evento”, sino en hacer visible un riesgo que antes era abstracto.

El valor del tiempo real cuando el siniestro ocurre

Cuando el siniestro ocurre, el tiempo real se convierte en una ventaja competitiva. La detección automática del evento mediante telemetría o sistemas conectados permite activar asistencia de forma inmediata, reducir errores operativos y minimizar fraudes.

El hecho sucede igual, pero cambian los tiempos de respuesta, los costos asociados y la experiencia del cliente.

Después del evento, el aprendizaje continuo cierra el ciclo. Cada siniestro alimenta modelos predictivos, ajusta el esquema de precios futuro y mejora los procesos de suscripción y cobertura.

El riesgo deja de ser una foto histórica y pasa a ser un flujo dinámico de datos que evoluciona con el comportamiento real de los usuarios.

Un nuevo rol para el seguro en la era de los datos

“La combinación de inteligencia artificial, analítica y datos en tiempo real está redefiniendo el rol del seguro. Ya no se trata solo de indemnizar, sino de acompañar mejor al cliente y tomar decisiones más precisas en cada momento del riesgo”, señalan desde Flux IT.

Así, la industria aseguradora atraviesa un cambio silencioso pero estructural. El siniestro sigue existiendo, pero la forma de gestionarlo, entenderlo y aprender de él es completamente distinta. Un modelo más eficiente, más transparente y alineado con las expectativas actuales de personas y compañías.

