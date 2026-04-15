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    Segunda temporada de la exitosa comedia Para Anormales en Habemus Theatrum

    Para Anormales es una comedia sobre la discriminación y la falta de empatía; es una invitación a ponerte en el lugar del otro.

    15 de abril de 2026 - 14:50
    La obra Para Anormales, dirigida por José Neme Carenzo y Fabricio Sceglio, se presenta bajo la producción del grupo Hacemos Teatro.

    La obra Para Anormales, dirigida por José Neme Carenzo y Fabricio Sceglio, se presenta bajo la producción del grupo Hacemos Teatro.

    LAURA RIERA

    En su segunda temporada, este domingo a las 20:00, vuelve a la sala Habemus Theatrum (Jujuy 227) Para Anormales, una provocadora comedia escrita por Matías del Federico y Daniel Veronese, que invita al público a reflexionar, entre risas, sobre los prejuicios, la discriminación y la empatía.

    La obra, dirigida por José Neme Carenzo y Fabricio Sceglio, se presenta bajo la producción del grupo Hacemos Teatro. Las entradas pueden reservarse por WhatsApp al 2477-451467.

    El elenco está integrado por Marita Cittadini, Luis Furlano, Lorena Clavellino, Ernesto Carenzo, Ivana Nime, y cuenta con la presentación especial de Julia Benedettini. El vestuario es de Bernarda Funes, quien también trabajó en la ambientación junto a Gustavo Bevacqua.

    Para Anormales: una comedia que incomoda (para bien)

    Para Anormales parte de una situación tan absurda como inquietante: un grupo de padres se reúne para pedir la expulsión del curso de un niño con Síndrome de Asperger, al que consideran una "dificultad" para la convivencia escolar. A la reunión se suma la directora de la institución, y juntos elaboran una estrategia para comunicarle la noticia a la madre del niño. Sin embargo, cuando la expulsión parece decidida, un giro inesperado pone todo en cuestión.

    Aunque el enfoque es humorístico, el trasfondo de la obra es profundamente crítico: pone en evidencia la hipocresía, la falta de empatía y la naturalización de la exclusión en contextos que, en teoría, deberían ser inclusivos. La risa, en este caso, sirve como herramienta para incomodar y hacernos pensar.

    La versión original de Para Anormales, dirigida por Daniel Veronese, se estrenó en Buenos Aires en enero de 2020, con gran repercusión.

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