El Congreso retoma la discusión por la reforma laboral y el oficialismo refuerza los contactos para aprobarla

El Congreso vuelve a poner en agenda la reforma laboral y el oficialismo intensificó en los últimos días las negociaciones políticas y técnicas para avanzar con su aprobación. Con reuniones clave previstas en el Senado, el Gobierno busca reunir los apoyos necesarios mientras abre el diálogo con empresarios, cámaras sectoriales y la CGT.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , junto al ministro del Interior, Diego Santilli , y los referentes legislativos Patricia Bullrich en el Senado y Martín Menem en Diputados, se pusieron al frente de la estrategia oficial para impulsar la reforma laboral. El proyecto forma parte de un paquete más amplio que también incluye la modernización de normas ambientales y cambios en el Código Penal.

En este último punto, si bien el texto aún no fue enviado al Congreso, la vicepresidenta Victoria Villarruel reclamó avanzar con una actualización que agrave las penas para quienes inicien incendios, con sanciones de cumplimiento efectivo.

La senadora Patricia Bullrich , líder del oficialismo en la Cámara alta, mantuvo reuniones con legisladores de su bancada y desplegó una intensa agenda pública para defender el proyecto. Durante el fin de semana, en encuentros con empresarios y pymes en Mar del Plata, sostuvo que el Gobierno está dispuesto a aceptar modificaciones, pero con un límite claro.

“Vamos a aceptar cambios con la condición de que sea una ley para cambiar. Si no, nos quedamos con lo que hay”, afirmó, y agregó que el oficialismo está dispuesto a dialogar con la CGT si presenta propuestas concretas.

La búsqueda de votos en las provincias

En paralelo, Diego Santilli avanza con negociaciones con gobernadores para sumar respaldos. En los últimos días se reunió con Ignacio Torres y Leandro Zdero, y tiene previsto encuentros con Sergio Ziliotto y Alfredo Cornejo. El objetivo es alcanzar los 37 senadores necesarios para lograr el quórum y habilitar el debate en el recinto, partiendo de los 21 votos propios de La Libertad Avanza.

En esas conversaciones también se discuten los reclamos provinciales, especialmente por el impacto fiscal del proyecto.

El foco en Ganancias y los recursos coparticipables

Uno de los puntos más sensibles es el artículo 191 de la iniciativa, que modifica las alícuotas del Impuesto a las Ganancias a partir del ejercicio fiscal 2026. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los cambios implicarían una pérdida de recursos coparticipables de unos 1,2 billones de pesos anuales para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el impacto para la Nación sería de unos 790 mil millones de pesos, equivalente al 0,22% del PBI.

Reuniones técnicas con empresarios y la CGT

Este viernes 16 de enero comenzarán las reuniones técnicas entre el oficialismo —que controla la estratégica Comisión de Trabajo del Senado, presidida por Bullrich— y los equipos de cámaras empresarias, sectores profesionales y la CGT. La coordinación estará a cargo de la abogada Josefina Tajes, integrante del equipo técnico de la senadora.

Entre las propuestas presentadas se encuentra la de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que reclama la eliminación de costos “ocultos” en las paritarias. Uno de los ejemplos señalados es el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), que el sector esperaba que la reforma laboral eliminara, pero que por ahora no está contemplado en el texto.