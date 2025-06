San Pedro Country Music Festival celebra sus 20 años con una grilla internacional y entrada libre

Tres días de fiesta y diversidad musical

El viernes 26 marcará el arranque del festival con artistas como The Olders, Marcos Lenn, Johnny Boy and The Dancing Crickets, Cosmofabrica Country (Neuquén), La Taba Country (Mendoza) y Frank Jacket y Los de Río Seco desde Chile. El sábado 27 subirán al escenario bandas como Tumbleweed, Los Bourbones, Gabriel Grätzer, Fernando Goin, Charlie Callthrop All Stars y Johnny Tedesco, ícono del rock argentino.