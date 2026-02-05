Redes sociales y adolescentes: en Provincia quieren avanzar con una prohibición más dura que en Europa

jueves 05 de febrero de 2026
    5 de febrero de 2026 - 13:18
    Un proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires  establece el límite de acceso a las redes sociales en los 13 años. 

    INTERNET

    Luego de que Francia y España se unieran a Australia en la lista de países que prohibieron a los adolescentes el acceso en las redes sociales, surgió un proyecto de ley para establecer la misma medida en la provincia de Buenos Aires, pero con un esquema aún más duro que en aquellos países: aquí, el límite quieren establecerlo en los 13 años.

    El proyecto fue presentado por el diputado Gustavo Cuervo, presidente de la bancada Nuevos Aires, y establece un esquema duro: prohíbe el acceso a todas las redes - Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X (ex Twitter), YouTube, Reddit, Threads, Twitch, Kick- y no permite siquiera excepciones por autorización expresa de padres o tutores.

    El proyecto pone la responsabilidad por la restricción de acceso en las compañías que controlan o administran las redes y no en las familias. Además, aclara que los controles “deberán ser auditables por la autoridad de aplicación” de la norma.

    Grandes riesgos

    Cuervo menciona entre los justificativos de la medida los efectos de la expansión incontrolada del consumo de redes entre los menores, que “está asociado a riesgos que van desde la sobreexposición a contenidos dañinos, hasta el incremento de ansiedad, problemas de autoestima y dificultades en la concentración y el rendimiento escolar”. También habla del riesgo que corren los adolescentes de convertirse en víctimas del grooming “y otras formas de violencia digital”.

    La prohibición más dura en Provincia de Buenos Aires

    El esquema que intentan aplicar en la provincia es más duro que el de España y Australia -el primer país en prohibir las redes a adolescentes- que pusieron el límite en los 16 años al igual que Malasia, que lo anunció para algún momento de este año. Y también que el de Francia, que anunció que lo establecerá en los 15 años, lo mismo que Dinamarca y Noruega. Italia, en tanto, por ahora avanzó con el establecimiento de requisitos de control de acceso, al tiempo que el Unión Europea recomendó establecer un límite a los 16.

    El control de las redes en España causó un cruce durísimo de Elon Musk, el multimillonario que compró Twitter y lo transformó en X quien tildó de “tirano” y “traidor al pueblo” a su pueblo al presidente de ese país, Pedro Sánchez. Fue después de que el mandatario hiciera alusión a casos de abuso cometido con X como vehículo.

    En Francia, en tanto, Musk enfrenta un juicio por difusión de contenidos ilícitos a través de X y por manipulación del algoritmo que controla el acceso y la difusión de los contenidos.

    Musk compró Twitter poco antes de la elección que terminó llevando a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y le rehabilitó el acceso, que le había restringido por difundir contenido falso o engañoso. Enseguida, esa red avanzó en una política para eliminar controles e instancias de arbitraje de contenidos, una política en la que avanzaron plataformas similares como Facebook, una vez que Trump se instaló en la presidencia.

    Fuente: Agencia DIB.

