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    • Qué es la madera burl que marca tendencia en decoración y diseño 2026

    Irregular, impredecible y completamente única, la madera burl se posiciona como uno de los materiales clave del año.

    14 de abril de 2026 - 10:11
    La madera burl es una anomalía en el crecimiento del árbol y sus vetas “caóticas” transforman muebles y superficies en puntos de alto impacto.&nbsp;

    La madera burl es una anomalía en el crecimiento del árbol y sus vetas “caóticas” transforman muebles y superficies en puntos de alto impacto. 

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    La madera burl no es una especie, sino una forma de crecimiento anómalo del árbol. Se produce cuando el tronco o las raíces desarrollan una deformación, por estrés, golpes, infecciones o condiciones ambientales, y en lugar de crecer con fibras rectas lo hace de manera desordenada.

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    Esa evolución irregular es lo que genera su principal característica: una superficie con vetas caóticas, remolinos y formas que suelen describirse como “ojos”.

    Lo que tenés que saber sobre la madera burl

    A diferencia de la madera tradicional, donde la veta es lineal en la burl no hay patrón repetido.

    Cada pieza es única. “Y esto es justamente lo que vuelve a la madera burl en un material tan valorado en diseño -apunta la arquitecta Constanza Delgado- No se trata solo de una estética distinta, sino de un recurso con mucha presencia visual, capaz de transformar una pieza en protagonista”. Y explica: “Cuando se pule o se laquea, además, la veta gana profundidad y brillo, acentuando ese efecto casi tridimensional”.

    Sin embargo, advierte que desde lo técnico, no es una madera sencilla porque la dirección irregular de sus fibras la hace más inestable y difícil de trabajar que una madera convencional.

    Por eso, en la mayoría de los casos, no se utiliza en forma maciza sino como lámina delgada aplicada sobre otras superficies más estables. Esto permite aprovechar su dibujo sin los problemas estructurales.

    En diseño se usa principalmente en frentes de muebles, mesas o paneles donde se busca generar impacto. No es un material neutro: tiene un peso visual alto.

    Dato y Advertencia: bien aplicado, es un recurso que aporta identidad y sofisticación; mal usado, puede resultar excesivo.

    Fuente: Para Ti.

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