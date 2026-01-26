lunes 26 de enero de 2026
    • Puertas holandesas: tendencia en diseño y arquitectura en 2026

    Las puertas holandesas se posicionan como una de las tendencias deco 2026 para lograr casas más funcionales, luminosas y con carácter.

    26 de enero de 2026 - 16:40
    Dividen sin cerrar, suman diseño y recuperan un gesto clásico con mirada contemporánea.

    Dividen sin cerrar, suman diseño y recuperan un gesto clásico con mirada contemporánea.

    PARA TI.

    También conocidas como Dutch doors, las puertas holandesas se caracterizan por estar divididas horizontalmente en dos hojas independientes. Esto permite abrir solo la parte superior o inferior, o ambas al mismo tiempo, según la necesidad.

    Las nuevas tendencias en cocinas, con zonas definidas.

    La nueva tendencia en cocinas: zonas definidas para mayor funcionalidad
    El Torreón del Monje, invita a repasar la historia y reafirma su valor patrimonial como símbolo cultural de Mar del Plata.

    Torreón del Monje, el emblema arquitectónico de Mar del Plata que no pierde vigencia

    Históricamente se usaban en casas rurales para dejar pasar la luz y el aire sin perder control del espacio. En 2026, vuelven reversionadas: más estéticas, más funcionales y adaptadas a la vida contemporánea.

    Por qué vuelven a ser tendencia en 2026

    En un contexto donde la arquitectura y el interiorismo apuestan a ambientes flexibles, las puertas holandesas encajan perfecto.

    • Permiten dividir sin aislar
    • Favorecen la circulación de luz natural
    • Aportan un detalle arquitectónico con identidad
    • Funcionan como solución intermedia entre puerta tradicional y ambiente integrado

    Son coherentes con una forma de habitar más relajada, menos rígida y más conectada.

    Dónde quedan mejor: ambientes ideales

    Las puertas holandesas no son solo decorativas: brillan cuando se usan estratégicamente.

    • Cocina: separan del comedor sin perder contacto visual.
    • Lavadero: contienen ruidos y desorden, pero dejan pasar luz.
    • Playroom o cuarto infantil: permiten supervisar sin cerrar del todo.
    • Hall de entrada: delimitan sin bloquear.
    • Casas con mascotas: controlan accesos sin sensación de encierro.

    Materiales y estilos que marcan el 2026

    La tendencia no se queda en lo rústico. En 2026, las puertas holandesas se actualizan con:

    • Madera pintada en tonos neutros, arena, greige o blanco roto
    • Acabados laqueados para casas modernas
    • Herrajes negros o de bronce envejecido
    • Diseños minimalistas, con líneas limpias
    • Versiones con vidrio en la hoja superior para potenciar la luz

    El resultado: un equilibrio entre nostalgia y diseño actual.

    Una puerta que también decora

    Más allá de su función, las puertas holandesas se convierten en un gesto deco. Suman carácter, generan conversación y refuerzan la identidad del espacio.

    En casas modernas, aportan calidez.

    En casas clásicas, refrescan la estética.

    En departamentos, suman personalidad sin grandes obras.

    ¿Moda pasajera o nuevo clásico?

    Todo indica que no se trata de un capricho estético. Las puertas holandesas responden a una necesidad real: vivir mejor los espacios, con límites flexibles y soluciones inteligentes.

    Por eso, más que una moda, se perfilan como un nuevo clásico reversionado, alineado con la manera de habitar que propone el diseño contemporáneo.

    Fuente: Para Ti.

    La nueva tendencia en cocinas: zonas definidas para mayor funcionalidad

    Torreón del Monje, el emblema arquitectónico de Mar del Plata que no pierde vigencia

