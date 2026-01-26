Puertas holandesas: tendencia en diseño y arquitectura en 2026

También conocidas como Dutch doors, las puertas holandesas se caracterizan por estar divididas horizontalmente en dos hojas independientes. Esto permite abrir solo la parte superior o inferior, o ambas al mismo tiempo, según la necesidad.
Históricamente se usaban en casas rurales para dejar pasar la luz y el aire sin perder control del espacio. En 2026, vuelven reversionadas: más estéticas, más funcionales y adaptadas a la vida contemporánea.
Por qué vuelven a ser tendencia en 2026
En un contexto donde la arquitectura y el interiorismo apuestan a ambientes flexibles, las puertas holandesas encajan perfecto.
- Permiten dividir sin aislar
- Favorecen la circulación de luz natural
- Aportan un detalle arquitectónico con identidad
- Funcionan como solución intermedia entre puerta tradicional y ambiente integrado
Son coherentes con una forma de habitar más relajada, menos rígida y más conectada.
Dónde quedan mejor: ambientes ideales
Las puertas holandesas no son solo decorativas: brillan cuando se usan estratégicamente.
- Cocina: separan del comedor sin perder contacto visual.
- Lavadero: contienen ruidos y desorden, pero dejan pasar luz.
- Playroom o cuarto infantil: permiten supervisar sin cerrar del todo.
- Hall de entrada: delimitan sin bloquear.
- Casas con mascotas: controlan accesos sin sensación de encierro.
Materiales y estilos que marcan el 2026
La tendencia no se queda en lo rústico. En 2026, las puertas holandesas se actualizan con:
- Madera pintada en tonos neutros, arena, greige o blanco roto
- Acabados laqueados para casas modernas
- Herrajes negros o de bronce envejecido
- Diseños minimalistas, con líneas limpias
- Versiones con vidrio en la hoja superior para potenciar la luz
El resultado: un equilibrio entre nostalgia y diseño actual.
Una puerta que también decora
Más allá de su función, las puertas holandesas se convierten en un gesto deco. Suman carácter, generan conversación y refuerzan la identidad del espacio.
En casas modernas, aportan calidez.
En casas clásicas, refrescan la estética.
En departamentos, suman personalidad sin grandes obras.
¿Moda pasajera o nuevo clásico?
Todo indica que no se trata de un capricho estético. Las puertas holandesas responden a una necesidad real: vivir mejor los espacios, con límites flexibles y soluciones inteligentes.
Por eso, más que una moda, se perfilan como un nuevo clásico reversionado, alineado con la manera de habitar que propone el diseño contemporáneo.
Fuente: Para Ti.