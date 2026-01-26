Puertas holandesas: tendencia en diseño y arquitectura en 2026

Dividen sin cerrar, suman diseño y recuperan un gesto clásico con mirada contemporánea.

También conocidas como Dutch doors, las puertas holandesas se caracterizan por estar divididas horizontalmente en dos hojas independientes. Esto permite abrir solo la parte superior o inferior, o ambas al mismo tiempo, según la necesidad.

Torreón del Monje, el emblema arquitectónico de Mar del Plata que no pierde vigencia

La nueva tendencia en cocinas: zonas definidas para mayor funcionalidad

Históricamente se usaban en casas rurales para dejar pasar la luz y el aire sin perder control del espacio. En 2026, vuelven reversionadas: más estéticas, más funcionales y adaptadas a la vida contemporánea.

En un contexto donde la arquitectura y el interiorismo apuestan a ambientes flexibles, las puertas holandesas encajan perfecto.

Son coherentes con una forma de habitar más relajada, menos rígida y más conectada.

Dónde quedan mejor: ambientes ideales

Las puertas holandesas no son solo decorativas: brillan cuando se usan estratégicamente.

Cocina : separan del comedor sin perder contacto visual.

: separan del comedor sin perder contacto visual. Lavadero : contienen ruidos y desorden, pero dejan pasar luz.

: contienen ruidos y desorden, pero dejan pasar luz. Playroom o cuarto infantil : permiten supervisar sin cerrar del todo.

: permiten supervisar sin cerrar del todo. Hall de entrada : delimitan sin bloquear.

: delimitan sin bloquear. Casas con mascotas: controlan accesos sin sensación de encierro.

Materiales y estilos que marcan el 2026

La tendencia no se queda en lo rústico. En 2026, las puertas holandesas se actualizan con:

Madera pintada en tonos neutros, arena, greige o blanco roto

en tonos neutros, arena, greige o blanco roto Acabados laqueados para casas modernas

para casas modernas Herrajes negros o de bronce envejecido

Diseños minimalistas , con líneas limpias

, con líneas limpias Versiones con vidrio en la hoja superior para potenciar la luz

El resultado: un equilibrio entre nostalgia y diseño actual.

Una puerta que también decora

Más allá de su función, las puertas holandesas se convierten en un gesto deco. Suman carácter, generan conversación y refuerzan la identidad del espacio.

En casas modernas, aportan calidez.

En casas clásicas, refrescan la estética.

En departamentos, suman personalidad sin grandes obras.

¿Moda pasajera o nuevo clásico?

Todo indica que no se trata de un capricho estético. Las puertas holandesas responden a una necesidad real: vivir mejor los espacios, con límites flexibles y soluciones inteligentes.

Por eso, más que una moda, se perfilan como un nuevo clásico reversionado, alineado con la manera de habitar que propone el diseño contemporáneo.

Fuente: Para Ti.