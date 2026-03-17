Ni blanco ni gris: este es el color que marca el interiorismo en 2026

Según los expertos, esta paleta de colores tiene además una cualidad atemporal, acompaña la vida cotidiana de la casa y genera una sensación de refugio.

Durante años, el blanco y el gris dominaron el interiorismo . Minimalistas, luminosos y versátiles, definieron una estética que parecía difícil de desplazar. Sin embargo, en 2026 empieza a asomarse un cambio de clima dentro de los hogares: una paleta más cálida y envolvente gana protagonismo silenciosamente.

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Los tonos tierra —marrones profundos, arenas suaves, caramelo, terracotas y neutros cálidos— se posicionan como el nuevo eje del diseño de interiores. Inspirados en los colores de la naturaleza, estos matices aportan una sensación de calma y abrigo que transforma la manera en que se perciben los espacios.

La tendencia se ve cada vez con más fuerza en proyectos de arquitectura e interiorismo que priorizan materiales nobles y texturas orgánicas. Maderas oscuras, textiles naturales, cueros, cerámicas y piedras con vetas marcadas se combinan para construir ambientes donde el color no aparece como un detalle aislado, sino como parte de una narrativa más amplia.

Una de las claves de esta estética es el uso de la monocromía trabajada en capas: distintos matices dentro de la misma familia cromática que conviven a través de materiales y superficies. Así, los espacios logran profundidad visual sin necesidad de contrastes extremos, generando atmósferas equilibradas y envolventes.

En livings y espacios sociales, los marrones suelen aparecer en las maderas o en piezas de cuero que aportan peso visual y calidez. En los comedores, se trasladan al mobiliario y a los objetos decorativos, creando ambientes más íntimos. Y en cocinas o áreas de guardado, dialogan con piedras naturales que retoman los neutros con vetas contrastantes.

Espacios que transmiten bienestar

Más allá de lo estético, el auge de estos tonos también refleja un cambio en la forma de habitar los hogares. Frente al ritmo acelerado de la vida cotidiana, el interiorismo empieza a apostar por espacios que transmitan bienestar, serenidad y una conexión más directa con lo esencial.

En ese escenario, los tonos tierra funcionan casi como una pausa visual: colores que no buscan imponerse, sino acompañar. Y quizás ahí esté la clave de su éxito en el diseño de interiores actual.

Fuente: Oh La Lá.