miércoles 18 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ni blanco ni gris: este es el color que marca el interiorismo en 2026

    Los tonos tierra se consolidan como la nueva paleta protagonista del diseño de interiores.

    17 de marzo de 2026 - 08:05
    Según los expertos, esta paleta de colores tiene además una cualidad atemporal, acompaña la vida cotidiana de la casa y genera una sensación de refugio.

    Según los expertos, esta paleta de colores tiene además una cualidad atemporal, acompaña la vida cotidiana de la casa y genera una sensación de refugio.

    NATIVA.

    Durante años, el blanco y el gris dominaron el interiorismo. Minimalistas, luminosos y versátiles, definieron una estética que parecía difícil de desplazar. Sin embargo, en 2026 empieza a asomarse un cambio de clima dentro de los hogares: una paleta más cálida y envolvente gana protagonismo silenciosamente.

    Lee además
    El concepto de open closet (clóset abierto o vestidor sin puertas) es una tendencia de diseño que elimina las estructuras cerradas para transformar el guardado en parte de la decoración. Esta solución es ideal para maximizar espacios pequeños, ya que la ausencia de puertas genera una sensación de mayor amplitud y fluidez. 

    Adiós al ropero: la tendencia europea que reemplaza al placard tradicional y es furor
    El diseño biofílico implica proyectar edificios que integren la naturaleza desde el inicio del proyecto como en el diseño de interiores. 

    El Diseño Biofílico: qué es, cómo se aplica y sus beneficios en la arquitectura

    Los tonos tierra —marrones profundos, arenas suaves, caramelo, terracotas y neutros cálidos— se posicionan como el nuevo eje del diseño de interiores. Inspirados en los colores de la naturaleza, estos matices aportan una sensación de calma y abrigo que transforma la manera en que se perciben los espacios.

    Una tendencia cada vez más presente en la arquitectura

    La tendencia se ve cada vez con más fuerza en proyectos de arquitectura e interiorismo que priorizan materiales nobles y texturas orgánicas. Maderas oscuras, textiles naturales, cueros, cerámicas y piedras con vetas marcadas se combinan para construir ambientes donde el color no aparece como un detalle aislado, sino como parte de una narrativa más amplia.

    Una de las claves de esta estética es el uso de la monocromía trabajada en capas: distintos matices dentro de la misma familia cromática que conviven a través de materiales y superficies. Así, los espacios logran profundidad visual sin necesidad de contrastes extremos, generando atmósferas equilibradas y envolventes.

    En livings y espacios sociales, los marrones suelen aparecer en las maderas o en piezas de cuero que aportan peso visual y calidez. En los comedores, se trasladan al mobiliario y a los objetos decorativos, creando ambientes más íntimos. Y en cocinas o áreas de guardado, dialogan con piedras naturales que retoman los neutros con vetas contrastantes.

    Espacios que transmiten bienestar

    Más allá de lo estético, el auge de estos tonos también refleja un cambio en la forma de habitar los hogares. Frente al ritmo acelerado de la vida cotidiana, el interiorismo empieza a apostar por espacios que transmitan bienestar, serenidad y una conexión más directa con lo esencial.

    En ese escenario, los tonos tierra funcionan casi como una pausa visual: colores que no buscan imponerse, sino acompañar. Y quizás ahí esté la clave de su éxito en el diseño de interiores actual.

    Fuente: Oh La Lá.

    Temas
    Seguí leyendo

    Adiós al ropero: la tendencia europea que reemplaza al placard tradicional y es furor

    El Diseño Biofílico: qué es, cómo se aplica y sus beneficios en la arquitectura

    Iluminación cálida: la tendencia que revoluciona la decoración del hogar

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Este martes presentaron el segundo torneo juvenil federal del Consejo Federal del Fútbol Argentino (AFA).

    Douglas Haig presentó en Pergamino el segundo Torneo Juvenil del Interior del Consejo Federal de AFA
    Sebastián Cejas, conforme con la pretemporada, ya perfila el Douglas que quiere construir durante el 2026.

    Protagonista, agresivo y colaborativo: el Douglas que imagina Cejas para este 2026

    La Municipalidad de Zárate avanza en los preparativos para celebrar el 172º aniversario del Partido con un festival gratuito que reunirá música en vivo, propuestas culturales y una amplia feria de colectividades y artesanos en el Parque Urbano.

    Zárate festeja su aniversario con dos noches de música en el Parque Urbano

    Un mural homenaje a Juan María Traverso comenzó a tomar forma en el Paseo de la Estación de Villa Ramallo, donde el artista plástico Gabriel Griffa se encuentra realizando las últimas pinceladas de la obra dedicada al histórico piloto del automovilismo argentino.

    Villa Ramallo: El rostro de Traverso ya se luce en un mural que emociona

    El programa Envión Canaletas iniciará un ciclo de actividades deportivas y recreativas en las instalaciones del Club Pescadores y Náutica San Pedro, como resultado de un acuerdo de articulación impulsado por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad local.

    San Pedro: Envión Canaletas suma deporte e inclusión con actividades en el Club Pescadores