Maduro se declaró inocente en Nueva York: “Soy un hombre decente, el presidente de mi país”

Nicolás Maduro se declaró inocente en su primera audiencia en un tribunal de Nueva York tras ser capturado en Caracas . El exlíder chavista se presentó como “presidente” de Venezuela, denunció que fue “secuestrado” por Estados Unidos y negó los cargos por narcoterrorismo. La próxima cita judicial quedó fijada para el 17 de marzo.

En su primera comparecencia ante un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo , Nicolás Maduro se declaró inocente, se presentó como presidente de Venezuela y sostuvo que fue “secuestrado” por Estados Unidos tras el operativo militar que lo capturó hace dos días en Caracas.

“ Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente de mi país ”, afirmó Maduro frente al juez federal Alvin K. Hellerstein , en una audiencia breve pero de altísimo impacto político y diplomático. Vestido con uniforme naranja de prisión y una camisa azul marino, el exmandatario compareció junto a su esposa, Cilia Flores , quien también enfrenta cargos que podrían derivar en condenas de entre 30 años y cadena perpetua .

Maduro y Flores fueron trasladados desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn hasta un tribunal del bajo Manhattan en el marco de un dispositivo de seguridad extremo. Según se detalló, el operativo comenzó a las 7.15 con el traslado hacia un campo deportivo cercano, desde donde abordaron un helicóptero rumbo a Manhattan. Luego fueron trasladados en un vehículo blindado al tribunal.

En el exterior, manifestantes se concentraron para celebrar la detención del exlíder chavista.

Maduro esposado en nueva york Maduro, esposado en Nueva York XNY/Star Max - GC Images

“Presidente secuestrado” y choque con el juez

Al iniciar la audiencia, el juez pidió a Maduro que se identificara. La respuesta fue inmediata: se presentó como “presidente de la República de Venezuela” y aseguró que estaba “secuestrado” desde el sábado.

Intentó avanzar en un relato sobre su captura en Caracas, pero Hellerstein lo interrumpió: “Ya habrá tiempo y lugar para profundizar en todo esto”, le dijo, señalándole que solo debía responder sobre su identidad.

El exmandatario incluso saludó en inglés a los presentes al ingresar: “feliz año nuevo”. Tanto él como su esposa llevaron auriculares para escuchar traducciones simultáneas.

Los cargos: narcoterrorismo, cocaína y armas

Maduro fue imputado por cuatro cargos que incluyen:

Conspiración narcoterrorista

Conspiración para importar cocaína

Conspiración para poseer ametralladoras

Uso de dispositivos destructivos contra Estados Unidos

Según las autoridades norteamericanas, Maduro lideraba el Cártel de los Soles, organización acusada de supervisar una red internacional de tráfico de cocaína, en una estructura vinculada al poder estatal venezolano.

La acusación también lo describe como un “gobernante de facto pero ilegítimo”, al sostener que se mantuvo en el poder mediante fraude tras las elecciones de 2024.

‍ Cilia Flores también se declaró inocente

En la misma audiencia, Cilia Flores se identificó como “primera dama de Venezuela” y se declaró “completamente inocente”. Según su defensa, la ex primera dama habría sufrido lesiones durante la detención en Caracas y podría tener fracturas o hematomas graves en las costillas. El juez ordenó a la fiscalía que garantice atención médica.

“Soy un prisionero de guerra”

Tras la audiencia —que duró unos 30 minutos— Maduro abandonó la sala escoltado, con grilletes en los tobillos y calzado naranja. Durante el procedimiento tomó apuntes en un bloc amarillo y pidió conservar sus notas, lo cual fue autorizado por el juez.

Cuando se retiraba, un hombre del público lo increpó en español llamándolo “presidente ilegítimo”. Maduro lo miró y respondió: “Soy un presidente secuestrado. Soy un prisionero de guerra”.

‍ La defensa buscará impugnar el arresto

Los abogados de Maduro y Flores anticiparon una estrategia que abrirá una batalla judicial prolongada. El defensor principal, Barry Pollack, sostuvo que impugnarán la legalidad del arresto al argumentar que Maduro tendría inmunidad por su condición de jefe de Estado.

“Maduro es el jefe de un Estado soberano y tiene derecho a los privilegios que ello conlleva”, dijo Pollack, quien también calificó el operativo como un “secuestro militar”.

Además, el abogado señaló que Maduro tiene “problemas de salud” que deben ser atendidos: en los traslados recientes se lo vio caminar con dificultad por una presunta lesión en una pierna.

Próxima audiencia: 17 de marzo

La próxima comparecencia judicial quedó fijada para el 17 de marzo, mientras el caso promete transformarse en una disputa judicial, política y diplomática con impacto global.

El proceso, que se tramita en el Distrito Sur de Nueva York, podría extenderse durante meses —o años— debido a las disputas legales sobre jurisdicción, inmunidad y procedimientos.