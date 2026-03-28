¿Las alacenas pasaron de moda? La tendencia que cambia las cocinas en 2026

Durante años, las alacenas fueron protagonistas de la cocina, guardando todo tipo de utensilios y alimentos. Pero en 2026, el espacio se empieza a repensar: más práctico, organizado y con estilo, donde cada rincón cumple un propósito. La iluminación, los sistemas de apertura suave y los accesorios inteligentes marcaron la diferencia, y la tendencia global apuntó a espacios que se sienten ordenados y armoniosos sin perder calidez.
Al mismo tiempo, la organización dejó de ser un tema secundario. Las soluciones tradicionales, como las alacenas altas y los gabinetes clásicos, empezaron a ceder terreno a formatos más estratégicos, que integran accesibilidad, estilo y practicidad. Y así surge la estrella de esta transformación: la despensa, un espacio pensado para almacenar, ordenar y facilitar todo tipo de productos, convirtiéndose en la pieza clave que marca la diferencia en las cocinas de 2026.
La despensa: la protagonista del orden
Más allá de su función práctica, la despensa se convirtió en un elemento de diseño por sí misma. Los materiales como la madera clara, los acabados mate o los frentes de vidrio permiten que se integre al estilo de la cocina, mientras que la iluminación LED interna facilita encontrar todo al instante y aporta un toque moderno. Hoy se piensa según los hábitos de uso: algunos espacios están abiertos para tener todo a la vista, otros con puertas discretas para mantener el orden sin saturar visualmente. Con esta combinación de funcionalidad y estética, la despensa pasó de ser un mueble más a un verdadero protagonista del orden en la cocina.
Ideas para organizar la despensa y aprovechar cada rincón
1. Contenedores transparentes: todo a la vista
Una de las formas más prácticas de organizar la despensa es usando frascos y cajas transparentes. Permiten ver el contenido de un vistazo, facilitan el orden por categoría y ayudan a mantener los alimentos frescos por más tiempo. Además, dan un efecto visual limpio y armonioso que suma al diseño de la cocina.
2. Estantes deslizables: acceso fácil a todo
Los estantes que se deslizan o se extraen son un cambio de juego en cualquier despensa. Llegar a los productos del fondo ya no es un problema y se aprovecha mejor la profundidad de los muebles. Es un recurso que combina funcionalidad con comodidad, y hace que la rutina en la cocina sea mucho más ágil.
3. Separadores y bandejas: cada cosa en su lugar
Para que la despensa se vea ordenada, los separadores y bandejas internas son ideales. Permiten clasificar alimentos por tipo, tamaño o frecuencia de uso, evitando que todo quede revuelto. Así, cada rincón tiene un propósito claro y encontrar lo que buscás es más rápido y placentero.
Fuente: Oh La Lá.