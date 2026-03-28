¿Las alacenas pasaron de moda? La tendencia que cambia las cocinas en 2026

En los últimos años, la forma de diseñar las cocinas se enfocó cada vez más en la combinación de estética y funcionalidad. Los expertos en interiorismo coinciden en que ya no se trata solo de elegir colores y materiales: los muebles y soluciones de almacenamiento se planifican para facilitar el día a día, optimizando cada centímetro.

Durante años, las alacenas fueron protagonistas de la cocina , guardando todo tipo de utensilios y alimentos. Pero en 2026 , el espacio se empieza a repensar: más práctico, organizado y con estilo, donde cada rincón cumple un propósito. La iluminación, los sistemas de apertura suave y los accesorios inteligentes marcaron la diferencia, y la tendencia global apuntó a espacios que se sienten ordenados y armoniosos sin perder calidez.

Al mismo tiempo, la organización dejó de ser un tema secundario. Las soluciones tradicionales, como las alacenas altas y los gabinetes clásicos, empezaron a ceder terreno a formatos más estratégicos, que integran accesibilidad, estilo y practicidad. Y así surge la estrella de esta transformación: la despensa , un espacio pensado para almacenar, ordenar y facilitar todo tipo de productos, convirtiéndose en la pieza clave que marca la diferencia en las cocinas de 2026.

Más allá de su función práctica, la despensa se convirtió en un elemento de diseño por sí misma. Los materiales como la madera clara, los acabados mate o los frentes de vidrio permiten que se integre al estilo de la cocina, mientras que la iluminación LED interna facilita encontrar todo al instante y aporta un toque moderno. Hoy se piensa según los hábitos de uso: algunos espacios están abiertos para tener todo a la vista, otros con puertas discretas para mantener el orden sin saturar visualmente. Con esta combinación de funcionalidad y estética, la despensa pasó de ser un mueble más a un verdadero protagonista del orden en la cocina.

Una de las formas más prácticas de organizar la despensa es usando frascos y cajas transparentes. Permiten ver el contenido de un vistazo, facilitan el orden por categoría y ayudan a mantener los alimentos frescos por más tiempo. Además, dan un efecto visual limpio y armonioso que suma al diseño de la cocina.

2. Estantes deslizables: acceso fácil a todo

Los estantes que se deslizan o se extraen son un cambio de juego en cualquier despensa. Llegar a los productos del fondo ya no es un problema y se aprovecha mejor la profundidad de los muebles. Es un recurso que combina funcionalidad con comodidad, y hace que la rutina en la cocina sea mucho más ágil.

3. Separadores y bandejas: cada cosa en su lugar

Para que la despensa se vea ordenada, los separadores y bandejas internas son ideales. Permiten clasificar alimentos por tipo, tamaño o frecuencia de uso, evitando que todo quede revuelto. Así, cada rincón tiene un propósito claro y encontrar lo que buscás es más rápido y placentero.

Fuente: Oh La Lá.