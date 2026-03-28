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    • ¿Las alacenas pasaron de moda? La tendencia que cambia las cocinas en 2026

    La manera de organizar las cocinas se renueva: en 2026, todo apunta a soluciones más funcionales, modernas y con estilo.

    28 de marzo de 2026 - 10:21
    En los últimos años, la forma de diseñar las cocinas se enfocó cada vez más en la combinación de estética y funcionalidad. Los expertos en interiorismo coinciden en que ya no se trata solo de elegir colores y materiales:&nbsp;los muebles y soluciones de almacenamiento se planifican para facilitar el día a día,&nbsp;optimizando cada centímetro.&nbsp;

    En los últimos años, la forma de diseñar las cocinas se enfocó cada vez más en la combinación de estética y funcionalidad. Los expertos en interiorismo coinciden en que ya no se trata solo de elegir colores y materiales: los muebles y soluciones de almacenamiento se planifican para facilitar el día a día, optimizando cada centímetro. 

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    Durante años, las alacenas fueron protagonistas de la cocina, guardando todo tipo de utensilios y alimentos. Pero en 2026, el espacio se empieza a repensar: más práctico, organizado y con estilo, donde cada rincón cumple un propósito. La iluminación, los sistemas de apertura suave y los accesorios inteligentes marcaron la diferencia, y la tendencia global apuntó a espacios que se sienten ordenados y armoniosos sin perder calidez.

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    Al mismo tiempo, la organización dejó de ser un tema secundario. Las soluciones tradicionales, como las alacenas altas y los gabinetes clásicos, empezaron a ceder terreno a formatos más estratégicos, que integran accesibilidad, estilo y practicidad. Y así surge la estrella de esta transformación: la despensa, un espacio pensado para almacenar, ordenar y facilitar todo tipo de productos, convirtiéndose en la pieza clave que marca la diferencia en las cocinas de 2026.

    La despensa: la protagonista del orden

    Más allá de su función práctica, la despensa se convirtió en un elemento de diseño por sí misma. Los materiales como la madera clara, los acabados mate o los frentes de vidrio permiten que se integre al estilo de la cocina, mientras que la iluminación LED interna facilita encontrar todo al instante y aporta un toque moderno. Hoy se piensa según los hábitos de uso: algunos espacios están abiertos para tener todo a la vista, otros con puertas discretas para mantener el orden sin saturar visualmente. Con esta combinación de funcionalidad y estética, la despensa pasó de ser un mueble más a un verdadero protagonista del orden en la cocina.

    Ideas para organizar la despensa y aprovechar cada rincón

    1. Contenedores transparentes: todo a la vista

    Una de las formas más prácticas de organizar la despensa es usando frascos y cajas transparentes. Permiten ver el contenido de un vistazo, facilitan el orden por categoría y ayudan a mantener los alimentos frescos por más tiempo. Además, dan un efecto visual limpio y armonioso que suma al diseño de la cocina.

    2. Estantes deslizables: acceso fácil a todo

    Los estantes que se deslizan o se extraen son un cambio de juego en cualquier despensa. Llegar a los productos del fondo ya no es un problema y se aprovecha mejor la profundidad de los muebles. Es un recurso que combina funcionalidad con comodidad, y hace que la rutina en la cocina sea mucho más ágil.

    3. Separadores y bandejas: cada cosa en su lugar

    Para que la despensa se vea ordenada, los separadores y bandejas internas son ideales. Permiten clasificar alimentos por tipo, tamaño o frecuencia de uso, evitando que todo quede revuelto. Así, cada rincón tiene un propósito claro y encontrar lo que buscás es más rápido y placentero.

    Fuente: Oh La Lá.

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