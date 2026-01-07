miércoles 07 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La SSN ya puso en funcionamiento "Tu Tablero Asegurador" para dispositivos móviles

    La Superintendencia de Seguros de la Nación continúa avanzando en la transformación digital del acceso a la información estadística.

    7 de enero de 2026 - 09:59
    Esta herramienta permite acceder a este tablero desde dispositivos móviles, facilitando la consulta de indicadores operativos y financieros de las entidades aseguradoras en cualquier momento y lugar.

    Esta herramienta permite acceder a este tablero desde dispositivos móviles, facilitando la consulta de indicadores operativos y financieros de las entidades aseguradoras en cualquier momento y lugar.

    100% SEGURO.

    La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) pone a disposición del público un nuevo tablero interactivo de análisis de compañías aseguradoras, una herramienta que permite conocer de forma clara y accesible el comportamiento de las aseguradoras que operan en cada provincia del país.

    Lee además
    Con la llegada de las vacaciones, miles de familias se lanzan a las rutas rumbo a destinos turísticos de toda la Argentina y también en el exterior. 

    Viajar en auto sin sobresaltos: qué seguros son obligatorios y qué conviene revisar antes de salir a la ruta
    En un contexto donde los alquileres temporarios se consolidan como una fuente de ingresos para miles de propietarios, los seguros específicos aparecen como una herramienta central para evitar costos inesperados y conflictos complejos, aportando previsibilidad en plena temporada turística.

    Los seguros para alquileres temporarios ganan terreno en plena temporada de vacaciones

    Una fuente confiable de información

    Esta plataforma busca ofrecer a la ciudadanía una fuente confiable de información, promoviendo un mejor conocimiento del mercado asegurador. Una herramienta para informarse y decidir mejor.

    Un compromiso con la transparencia y el acceso a la información

    Este tablero es parte del compromiso de la SSN con la transparencia y el acceso a la información. Al explorar estos datos, se pueden tomar decisiones más informadas y elegir la compañía que mejor se adapte a las necesidades de cada persona.

    Dirigido a todos los actores del mercado asegurador

    La herramienta, desarrollada con un enfoque orientado al asegurado, resulta de utilidad para todos los actores del mercado y contribuye a fortalecer el ecosistema de análisis y toma de decisiones, al brindar un acceso simple y claro a la información clave.

    Fuente: Argentina.gob.ar.

    Temas
    Seguí leyendo

    Viajar en auto sin sobresaltos: qué seguros son obligatorios y qué conviene revisar antes de salir a la ruta

    Los seguros para alquileres temporarios ganan terreno en plena temporada de vacaciones

    Córdoba lanza el primer Seguro Multirriesgo Agrícola del país

    Mercado asegurador: balance, solvencia y actualidad del sector

    El seguro en América Latina enfrenta un 2026 desafiante

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Donald Trump va por el petróleo

    Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. El acuerdo entre Trump y Delcy Rodríguez
    Luis Caputo. Ministro de economia

    El Banco Central tomó un repo por US$3000 millones con bancos internacionales para reforzar dólares

    Nucleoeléctrica Argentina alcanzó en 2025 un récord histórico de generación eléctrica, consolidando por segundo año consecutivo su máximo nivel de producción anual y reafirmando su rol estratégico en el abastecimiento energético del país.

    Zárate: Nucleoeléctrica bate récord de generación eléctrica por segundo año consecutivo

    La Municipalidad de Ramallo abrió una convocatoria pública destinada a músicos, solistas y bandas locales, con el objetivo de ampliar la participación artística en los distintos eventos culturales que se desarrollarán a lo largo del año en el distrito.

    Ramallo convoca a músicos y bandas locales para fortalecer la cultura del distrito

    Una alimentación balanceada y segura durante las vacaciones en la playa es una meta alcanzable si se presta atención a la selección, el transporte y la manipulación de los alimentos.

    Frescas y nutritivas: ideas de viandas para llevar a la playa