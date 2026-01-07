La SSN ya puso en funcionamiento "Tu Tablero Asegurador" para dispositivos móviles

Esta herramienta permite acceder a este tablero desde dispositivos móviles, facilitando la consulta de indicadores operativos y financieros de las entidades aseguradoras en cualquier momento y lugar. 100% SEGURO.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) pone a disposición del público un nuevo tablero interactivo de análisis de compañías aseguradoras, una herramienta que permite conocer de forma clara y accesible el comportamiento de las aseguradoras que operan en cada provincia del país.

Una fuente confiable de información Esta plataforma busca ofrecer a la ciudadanía una fuente confiable de información, promoviendo un mejor conocimiento del mercado asegurador. Una herramienta para informarse y decidir mejor.

Un compromiso con la transparencia y el acceso a la información Este tablero es parte del compromiso de la SSN con la transparencia y el acceso a la información. Al explorar estos datos, se pueden tomar decisiones más informadas y elegir la compañía que mejor se adapte a las necesidades de cada persona.

Dirigido a todos los actores del mercado asegurador La herramienta, desarrollada con un enfoque orientado al asegurado, resulta de utilidad para todos los actores del mercado y contribuye a fortalecer el ecosistema de análisis y toma de decisiones, al brindar un acceso simple y claro a la información clave.

Fuente: Argentina.gob.ar.

