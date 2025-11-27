La SSN incorpora nuevos ramos patrimoniales al SIEP y avanza hacia la digitalización total de pólizas

La Superintendencia de Seguros de la Nación ( SSN ) dio un nuevo paso en el proceso de digitalización del mercado. A través de una nueva circular (ver texto completo), el organismo informó que ya se encuentra disponible el entorno de pruebas del Sistema Informativo de Emisión de Pólizas ( SIEP ) para nuevos Ramos Patrimoniales.

Este hito complementa lo ya implementado en ramos como Automotores, TPP, Motos, Cauciones y Créditos, donde el SIEP funciona de manera plena, permitiendo a la SSN recibir información inmediata y estandarizada sobre pólizas emitidas y sus endosos.

A partir de ahora, se suma un nuevo módulo, donde se incorporan los siguientes ramos: Incendio (1010), Combinado Familiar e Integral (1020), Responsabilidad Civil (1080), Robo y Riesgos Similares (1090), Accidentes a Pasajeros (1120), Aeronavegación (1130), Transportes Cascos (1140), Transporte de Mercaderías (1150), Técnico (1160) y Otros Riesgos de Daños Patrimoniales (1170).

Sistema informativo de emisión de pólizas

El sistema tiene como objetivo principal proveer información estratégica para el control y regulación de las actividades de seguros de póliza en el país, maximizando el rendimiento de los procesos de registración y control de pólizas en concordancia con la demanda del mercado y los estándares de calidad, confiabilidad y oportunidad que requiere la operatoria.

La sistematización de este proceso agilizará los plazos de autorización de las emisiones de póliza, viabilizará el procesamiento masivo de las solicitudes que emitan las entidades autorizadas, facilitando su seguimiento y brindando información en línea a los asegurados respecto del estado de sus pólizas.

Fuente: 100 Seguro.