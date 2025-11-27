jueves 27 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La SSN incorpora nuevos ramos patrimoniales al SIEP y avanza hacia la digitalización total de pólizas

    Ya se encuentra disponible el entorno de pruebas del Sistema Informativo de Emisión de Pólizas (SIEP) para nuevos Ramos Patrimoniales.

    27 de noviembre de 2025 - 10:08
    Vale remarcar que&nbsp;su carga será&nbsp;obligatoria a partir del 1° de enero de 2026.

    Vale remarcar que su carga será obligatoria a partir del 1° de enero de 2026.

    FORBES.
    Lee además
    seguros de comercio: la posibilidad de asegurar tu fuente de trabajo

    Seguros de comercio: la posibilidad de asegurar tu fuente de trabajo
    El sandbox regulatorio de la SSN permite a aseguradoras e insurtechs testear innovaciones bajo supervisión estatal.

    ¿Puede la Regulación incentivar la innovación en el mercado asegurador?

    Hacia la digitalización total de pólizas

    Este hito complementa lo ya implementado en ramos como Automotores, TPP, Motos, Cauciones y Créditos, donde el SIEP funciona de manera plena, permitiendo a la SSN recibir información inmediata y estandarizada sobre pólizas emitidas y sus endosos.

    A partir de ahora, se suma un nuevo módulo, donde se incorporan los siguientes ramos: Incendio (1010), Combinado Familiar e Integral (1020), Responsabilidad Civil (1080), Robo y Riesgos Similares (1090), Accidentes a Pasajeros (1120), Aeronavegación (1130), Transportes Cascos (1140), Transporte de Mercaderías (1150), Técnico (1160) y Otros Riesgos de Daños Patrimoniales (1170).

    Vale remarcar que su carga será obligatoria a partir del 1° de enero de 2026.

    Sistema informativo de emisión de pólizas

    El sistema tiene como objetivo principal proveer información estratégica para el control y regulación de las actividades de seguros de póliza en el país, maximizando el rendimiento de los procesos de registración y control de pólizas en concordancia con la demanda del mercado y los estándares de calidad, confiabilidad y oportunidad que requiere la operatoria.

    La sistematización de este proceso agilizará los plazos de autorización de las emisiones de póliza, viabilizará el procesamiento masivo de las solicitudes que emitan las entidades autorizadas, facilitando su seguimiento y brindando información en línea a los asegurados respecto del estado de sus pólizas.

    Fuente: 100 Seguro.

    Temas
    Seguí leyendo

    Seguros de comercio: la posibilidad de asegurar tu fuente de trabajo

    ¿Puede la Regulación incentivar la innovación en el mercado asegurador?

    Seguros de viaje: qué cubren y cómo elegir el más adecuado

    Cuando una fábrica explota, qué sucede con los seguros y quién responde

    Las aseguradoras impulsan agentes de IA: una apuesta clave por la eficiencia y la experiencia del cliente

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Vale remarcar que su carga será obligatoria a partir del 1° de enero de 2026.

    La SSN incorpora nuevos ramos patrimoniales al SIEP y avanza hacia la digitalización total de pólizas
    Los acopiadores brindaron con reclamos.

    "Productividad, reglas claras y fin de las retenciones", el pedido de los acopiadores

    Los integrantes de la gestión del Consejo Escolar 2023 - 2025: los consejeros escolares Gonzalo Aguerre; Matías Moyano; Analía Capriotti; Silvia Yotti; Mariela Llop y Mariano Bocanera.

    Se desarrolló la última sesión ordinaria del Consejo Escolar con la actual composición de autoridades

    Juan Martín Bello, uno de los puntos altos de Pergamino Básquet.

    Obligado a reaccionar, Pergamino Básquet vuelve al Dorado Merlo ante El Talar

    Podcast del 27 de noviembre de 2025