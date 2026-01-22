La SSN advierte sobre intentos de contacto fraudulentos

“La SSN no utiliza WhatsApp ni teléfonos personales para requerir datos o comunicarse con ciudadanos o actores del mercado”, indicaron desde el ente de contralor.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) emitió un comunicado en el que advierte que se han detectado intentos de contacto por parte de personas ajenas al organismo, quienes se presentan falsamente en su nombre y solicitan información a través de canales no oficiales, como WhatsApp o líneas telefónicas particulares.