jueves 22 de enero de 2026
    • La SSN advierte sobre intentos de contacto fraudulentos

    La SSN aclara que no utiliza WhatsApp ni teléfonos personales para requerir datos o comunicarse con ciudadanos ni con actores del mercado.

    22 de enero de 2026 - 12:17
    “La SSN no utiliza WhatsApp ni teléfonos personales para requerir datos o comunicarse con ciudadanos o actores del mercado”, indicaron desde el ente de contralor.

    TODO RIESGO.

    La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) emitió un comunicado en el que advierte que se han detectado intentos de contacto por parte de personas ajenas al organismo, quienes se presentan falsamente en su nombre y solicitan información a través de canales no oficiales, como WhatsApp o líneas telefónicas particulares.

    Canales oficiales de comunicación de la SSN

    Las comunicaciones oficiales se realizan únicamente por:

    • Sitio web: www.argentina.gob.ar/ssn.
    • Correos institucionales (@ssn.gob.ar).
    • Teléfonos habilitados por la SSN en su sitio web.
    • Redes sociales oficiales.

    Cómo actuar frente a llamados o mensajes sospechosos

    Si se recibió algún contacto sospechoso, desde el organismo solicitan no brindar datos personales y realizar el reclamo correspondiente a través del TAD (Realizar un Reclamo ante la Superintendencia de Seguros de la Nación).

    Asimismo, le recomiendan a la ciudadanía extremar las precauciones y confiar únicamente en los medios de contacto institucionales.

    Fuente: 100% Seguro.

