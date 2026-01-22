jueves 22 de enero de 2026
    • La nueva tendencia en cocinas: zonas definidas para mayor funcionalidad

    Este año, las cocinas se transforman con la incorporación de zonas definidas, mejorando la funcionalidad y el diseño del hogar.

    22 de enero de 2026 - 12:09
    Las nuevas tendencias en cocinas, con zonas definidas.

    CADENA 3.

    En el ámbito del diseño de interiores, se observó una creciente tendencia que está redefiniendo la disposición de las cocinas en 2026. La idea de crear zonas definidas dentro y alrededor de la cocina se volvió fundamental para optimizar el espacio y mejorar la funcionalidad. Este enfoque no solo busca la estética, sino también la practicidad en el día a día.

    Las cocinas modernas ya no se limitan a ser un simple espacio para cocinar. Se transformaron en centros de actividad donde se combinan la preparación de alimentos, la socialización y el entretenimiento. Por ello, la segmentación del espacio en áreas específicas permite a los usuarios disfrutar de una experiencia más organizada y placentera.

    Diseño integrado, funcional y eficiente

    Una de las características más destacadas de esta tendencia es la creación de zonas de trabajo que facilitan las tareas culinarias. Estas áreas pueden incluir una isla central para la preparación de alimentos, un espacio dedicado a la cocción y otro para el lavado, lo que permite que varias personas trabajen en la cocina al mismo tiempo sin interferencias.

    Además, se observó que las cocinas se integran cada vez más con el salón o el comedor, creando un ambiente más fluido y acogedor. Esta integración se logra mediante el uso de materiales y colores que armonizan ambos espacios, así como la disposición de muebles que favorecen la interacción social.

    La incorporación de elementos de almacenamiento también se volvió esencial en este nuevo diseño. Los armarios y estanterías se planifican de manera que no solo sean funcionales, sino que también contribuyan a la estética general del hogar. Esto permite mantener el orden y la limpieza, aspectos clave en la vida moderna.

    Un ambiente más agradable y habitable

    En conclusión, la tendencia de las zonas definidas en las cocinas de 2026 representa un cambio significativo en la forma en que se conciben estos espacios. Al priorizar la funcionalidad y la interacción social, se busca crear un ambiente más agradable y eficiente para todos los que lo habitan.

    Fuente: Cadena 3.

    Temas
