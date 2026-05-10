domingo 10 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Guillermo Francos: "Se está generando una intención muy fuerte de invertir en el futuro de la Argentina"

    En diálogo con LA OPINION, Guillermo Francos analizó el gobierno de Javier Milei y destacó el cambio de "cultura pública" respecto al equilibrio fiscal.

    10 de mayo de 2026 - 07:02
    Guillermo Francos salió del Gobierno pero se siente parte del espacio y no descarta volver a sumarse.

    Guillermo Francos salió del Gobierno pero se siente parte del espacio y no descarta volver a sumarse.

    LA OPINION

    En el marco de un evento social y empresarial en Pergamino, Guillermo Francos, exjefe de gabinete de la gestión de Javier Milei, se hizo presente para acompañar a Juan Motta en el 40° aniversario de Pergamino Automotores. Francos explicó su presencia destacando un vínculo de años con el empresario, que se remonta a su etapa como presidente del Banco Provincia en 2012.

    Javier Milei y un cambio de cultura pública

    Durante la entrevista con LA OPINION, Francos manifestó una visión de "mucho optimismo" sobre el rumbo actual del país. Según su análisis, la Argentina está atravesando una transformación profunda donde el equilibrio fiscal ha comenzado a ser valorado por todos los sectores políticos como algo "rutinario", marcando un quiebre tras décadas de desequilibrios y déficit. “De a poco nos vamos a ir dando cuenta de todas las cosas que han cambiando en este país. Hoy todos los sectores políticos hablan del equilibrio fiscal como si fuese algo rutinario, cuando venimos de prácticamente 100 años de desequilibrio o déficit, salvo en algún pequeño período”, remarcó Francos.

    El exjefe de gabinete subrayó que este cambio “es fundamental para recuperar la confianza internacional que el país había perdido”. En ese sentido, destacó la importancia de la Ley Bases, aprobada entre mayo y junio de 2024, “como una herramienta clave para atraer inversiones, especialmente en sectores estratégicos como el energético y el minero”.

    Reformas y bases para el crecimiento

    Francos detalló algunos de los pilares que, a su juicio, constituyen las bases de una "nueva Argentina". En ese marco enumeró primero a la Reforma Laboral, a la que calificó como “un incentivo necesario para generar nuevas inversiones, fomentar la contratación de trabajadores y avanzar en la formalización del empleo informal”. Luego se refirió a la Ley de Glaciares: Defendió la modificación de conceptos normativos para permitir la actividad minera en zonas de periglaciares,” siempre que no se afecten los recursos hídricos”, calificando las restricciones anteriores como “carentes de sentido”. Por último habló del Presupuesto Equilibrado: Destacó como una "novedad" histórica la aprobación de un presupuesto sin déficit.

    El escenario político y el futuro del gobierno

    Al ser consultado sobre los riesgos de continuidad de estas políticas, Francos se mostró confiado en que el presidente Milei recibirá un fuerte apoyo electoral el próximo año. "No veo que haya una fuerza opositora que tenga liderazgos que puedan competir", afirmó, sugiriendo que existe una oportunidad clara para consolidar la propuesta actual.

    Respecto a las tensiones internas dentro del oficialismo, el exfuncionario minimizó los conflictos calificándolos como situaciones comunes en cualquier partido político o gobierno. Aseguró que el presidente tiene la capacidad de resolver los "desacoples" que puedan existir.

    Sobre la situación de su sucesor en la jefatura de gabinete y los cuestionamientos hacia Manuel Adorni, Francos prefirió la cautela, señalando que el exvocero ya ha brindado explicaciones ante el Congreso y que el Presidente ha decidido sostenerlo en su cargo. "Hay una investigación judicial también, con lo cual el tema se va a aclarar en algún momento", añadió.

    Finalmente, sobre su propio futuro político, Guillermo Francos aseguró sentirse activo y con ganas de seguir aportando. "Me siento parte del espacio que construyó el presidente Milei, que yo ayudé a construir también", concluyó, dejando la puerta abierta a nuevos roles dentro del armado oficialista.

    Temas

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Domingo 10 de mayo - Versión PDF
    El reconocido actor, director y docente teatral argentino Darío Ian Bas llega con Mamita querida.
    Cultura y espectáculos

    Darío Ian Bas llega a Pergamino con Mamita querida, un unipersonal inspirado en Urdapilleta

    El público forma parte activa de Falso velorio, la propuesta teatral de humor negro creada por Maury Pitrelli.
    Cultura y espectáculos

    Falso velorio suma una nueva función tras agotar localidades en el MuMBA

    Podcast del 10 de mayo de 2026

    Podcast del 10 de mayo de 2026

    Juan Carlos Bagietto junto a Adrián Charras. El emblemático artista estuvo el miércoles pasado en Pergamino y recibió gentilmente a LA OPINION.

    Juan Carlos Baglietto: sus Bodas de Coral con Lito Vitale y el eterno lazo con Rosario