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    • Equinoccio y Año Nuevo Astrológico: el giro energético que impulsa nuevos comienzos

    El ingreso del Sol en Aries y el fin de Mercurio retrógrado marcan un cambio clave: comienza un nuevo ciclo con más claridad, acción y decisiones.

    Por Lucía Armanino
    20 de marzo de 2026 - 11:35
    El ingreso del Sol en Aries y el Equinoccio marcan el inicio de un nuevo año astrológico, con energía de cambios y renovación. Comienza una etapa de decisiones, claridad mental y nuevos comienzos.

    El ingreso del Sol en Aries y el Equinoccio marcan el inicio de un nuevo año astrológico, con energía de cambios y renovación. Comienza una etapa de decisiones, claridad mental y nuevos comienzos.

    GETTY IMAGES.

    Este viernes 20 de marzo llega con un fuerte cambio energético: el Equinoccio de Otoño coincide con el ingreso del Sol en Aries, dando inicio al Año Nuevo Astrológico. Se trata de un momento bisagra que propone dejar atrás lo que ya no funciona y animarse a tomar decisiones con mayor determinación.

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    Tras la intensidad emocional de Piscis, la energía se vuelve más directa, impulsando a actuar, avanzar y recuperar el control sobre la propia vida.

    Aries marca el ritmo: menos dudas, más acción

    Con Aries como protagonista, el clima cambia de forma notoria. Este signo no se detiene en el pasado ni en lo que dolió: su energía empuja hacia el inicio, la acción y la valentía. El mensaje es claro: reducir la espera, soltar la nostalgia y enfocarse en lo que sí tiene futuro.

    Lejos de ser un proceso suave, este nuevo ciclo plantea un desafío concreto: dejar atrás lo que ya no se sostiene, incluso cuando eso implique incomodidad o incertidumbre. Cada signo lo vivirá a su manera, pero todos sentirán este impulso de cambio.

    Mercurio directo: claridad después del caos

    A este escenario se suma un factor clave: el fin de la retrogradación de Mercurio en Piscis. El planeta de la comunicación retoma su movimiento directo, lo que trae alivio tras semanas de confusión, demoras y malentendidos.

    Este cambio no es inmediato. Durante su fase estacionaria —un breve período en el que parece “detenerse”— se da una especie de pausa energética. Es un momento de recalibración donde lo que estaba trabado comienza a moverse, aunque todavía con cierta inercia.

    Con el correr de los días, la claridad mental se afianza, la comunicación mejora y las decisiones empiezan a tomar forma. Es una etapa ideal para retomar proyectos, cerrar acuerdos y avanzar con mayor seguridad.

    Cómo aprovechar esta energía

    Los astrólogos coinciden en que este es un momento propicio para iniciar cambios concretos. Algunas claves para alinearse con esta nueva etapa:

    • Ordenar y soltar: dejar espacio para lo nuevo
    • Definir intenciones: poner en palabras metas y proyectos
    • Pasar a la acción: transformar ideas en movimientos reales

    Con un nuevo año astrológico en marcha y la mente más clara, el escenario está dado para avanzar. La energía ya cambió: ahora el desafío es qué hacer con ella.

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