Entre la anomia y la desidia: La Banda Zaffaroniana

Por si no quedó claro, atraigamos desde el “chip” de nuestra memoria, la magistralmente denigrante sentencia del nefasto juez, cuando consideró en su sentencia sustancial atenuante, el hecho en que un niño fue abusado y violado sexualmente por un adulto, en un ambiente en que la luz estaba apagada. Lamentablemente los nicoleños estamos padeciendo idéntica situación, dado que, en nuestro departamento judicial, y para el Ministerio Público, la aplicación de esta doctrina fundamentalista es prácticamente usual con todos los delincuentes; y es por ello, que deben auto incriminarse culpables, a fin de resolver por sí mismos, si desean ser sometidos a la parodia de un juicio. Pesa sobre ello que, lógicamente, no han tenido consideración alguna por las secuelas causadas por la vulneración de los derechos de los ciudadanos, a partir de los delitos cometidos, y por los cuales han sido acusados por las víctimas, o sus forzados herederos. Prácticamente, en la delegación local del MinisterioPúblico, ¡NO HAY OTRA FORMA!

Sólo les importa, y a cualquier precio, aún el de la dignidad de funcionarios del sistema acusatorio, evitar cualquier efecto indeseable en favor de los delincuentes, a pesar que deberían permanecer con sus derechos constitucionales controlados bajo la estricta tutela de jueces probos. Cosa que, obviamente e incontrastablemente, aquí no se aplica. Basta con ver las estadísticas sobre los resultados de los delitos denunciados y positivamente resueltos, que no se publican en la medida que debieran, y por datos que han trascendido, están alrededor del 3 al 5 %. Sí, solo de 3 a 5 delincuentes son llevados a juicio de cada 100 delitos denunciados, … y de ellos, ¿cuántos realmente llegarán a cumplir condena? No sabremos nunca esa cantidad. Por otra parte, ante la justificada impotencia de concretar fehacientemente las denuncias, sabiendo que no habrán de resolverse;