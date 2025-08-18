Elecciones: Provincia presentó el Comando Electoral y el operativo para el 7 de septiembre

El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este lunes el Comando Electoral , el organismo que tendrá a cargo la seguridad y custodia de las elecciones legislativas del 7 de septiembre .

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , explicó que el operativo comenzará el sábado previo a los comicios a las 8 de la mañana y contará con 34.700 efectivos . Del total, 28.778 pertenecen a la Policía Bonaerense y 6.000 a fuerzas federales .

“ Llevamos más de dos meses de trabajo y capacitación entre las distintas áreas de gobierno y fuerzas , y estamos listos para garantizar la seguridad en casi 7 mil escuelas y más de 41 mil mesas de votación”, afirmó Alonso.

Dentro de los locales de votación trabajarán 9.775 efectivos de la Policía Bonaerense, mientras que 13.866 estarán apostados afuera . Por su parte, las fuerzas federales aportarán 5.374 agentes para reforzar la seguridad en los lugares de votación. Según el ministro, “ son los fiscales de cada fuerza política los que van a controlar la elección. Nosotros vamos a estar en las escuelas velando porque se cumplan las reglas de juego ”.

7 de Septiembre

El Comando Electoral Central funcionará en La Plata y recibirá información en tiempo real desde los 6.935 locales de votación a través de una aplicación móvil. Cada municipio contará además con oficinas distritales de supervisión, y habrá 138 bases operativas distribuidas en toda la Provincia (con excepciones de tres en La Matanza y dos en Lomas de Zamora).

Alonso destacó que “cada paso del operativo será reportado al Comando Central, para que podamos actuar rápidamente ante cualquier eventualidad y garantizar el normal desarrollo del proceso electoral”. El objetivo es que los más de 14 millones de bonaerenses habilitados para votar puedan hacerlo con seguridad en los comicios que definirán diputados, senadores, concejales y consejeros escolares para los próximos cuatro años.