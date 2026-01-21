miércoles 21 de enero de 2026
    • Desayunar y cenar temprano son hábitos que favorecen la salud cardiovascular, según la ciencia

    La hora en la que se ingiere la primera comida del día puede estar relacionada con el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardíaca.

    21 de enero de 2026 - 11:14
    Si una persona retrasa su desayuno, es muy posible que pueda tener una menor absorción de&nbsp;insulina&nbsp;y, por lo tanto, un mayor riesgo de llegar a padecer una enfermedad cardíaca.

    Si una persona retrasa su desayuno, es muy posible que pueda tener una menor absorción de insulina y, por lo tanto, un mayor riesgo de llegar a padecer una enfermedad cardíaca.

    INFOBAE.

    Es bien sabido que el desayuno es una de las comidas más importantes del día debido a que cumple con la función de ayudar a reactivar el metabolismo y aporta los nutrientes necesarios para poder iniciar el día teniendo un buen rendimiento y con claridad mental. Son muchas las investigaciones que aseguran que desayunar temprano puede favorecer la salud.

    Incluir en el desayuno alimentos que sean ricos en proteína, fibra y grasas saludables puede ser ideal para mantener la saciedad y estabilizar la glucosa, pero lo que tal vez muchas personas no sepan es que la hora a la que se hace la primera comida del día puede tener un efecto directo en el corazón.

    El vínculo entre el horario de las comidas y las enfermedades cardíacas

    Un estudio realizado en 2023 y publicado por Nature, fue uno de los primeros que habló del vínculo que existe entre el horario de las comidas y las enfermedades cardíacas. Para llevarlo a cabo los investigadores recopilaron los datos de más de 103.000 adultos, en la mayoría de los casos mujeres, y analizaron una media de 5,7 días de registros dietéticos de 24 horas de todos los sujetos durante 7,2 años.

    El descubrimiento fue que todas las personas que desayunaban después de las 9:00 tenían un mayor riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca, mientras que, por cada hora de retraso iba aumentando más el riesgo. Esto también ocurría con la cena porque los que cenaban después de las 21.00 tenían un 28% más de padecer una enfermedad cerebrovascular que los que lo hacían a las 20.00.

    El papel del ritmo circadiano

    En esta ecuación, entra en juego el ritmo circadiano porque influye directamente en la sensibilidad a la insulina. Esto quiere decir que se encarga de ver en qué medida nuestro cuerpo puede utilizar el azúcar de los alimentos y hay que recordar que por la mañana el cuerpo es más sensible a la insulina que por la noche.

    Si una persona retrasa su desayuno, es muy posible que pueda tener una menor absorción de insulina y, por lo tanto, un mayor riesgo de llegar a padecer una enfermedad cardíaca.

    Además, un estudio realizado en 2020 dice que comer más tarde por la noche puede causar un aumento de peso y perjudica el metabolismo de las grasas.

    Fuente: TN.

