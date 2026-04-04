Con gran convocatoria comenzaron los Bailecitos Domingueros 2026 en el Parque Belgrano

Silvina Bartolini, Julio César Rosales y equipo impulsan la propuesta Bailecitos Domingueros, con el objetivo de promover el folklore y generar espacios de encuentro para toda la comunidad. FELICES EN EL FOLKLORE Más de 200 bailarines se sumaron al primer encuentro en el Parque Belgrano, marcando un inicio exitoso para el ciclo 2026.

Con una destacada participación de vecinos y amantes del folklore, el pasado domingo 29 de marzo se puso en marcha el ciclo Bailecitos Domingueros 2026, una iniciativa con proyección turística organizada por el espacio Felices en el Folklore y auspiciada por la Subsecretaría de Cultura.

El lanzamiento tuvo lugar en el Parque Belgrano, donde más de 200 bailarines se dieron cita para compartir una jornada atravesada por la música, la danza y el encuentro comunitario. La propuesta incluyó una clase abierta para principiantes, pensada para acercar el folklore a nuevos públicos, y un cierre a pura música a cargo del reconocido folklorista Coco Scalbi.

“Fue un encuentro de familias, con bailarines siguiendo la tradición”, expresó Silvina Bartolini, una de las organizadoras junto a Julio César Rosales, en diálogo con LA OPINION. La referente destacó además el clima de participación y entusiasmo que se vivió durante toda la jornada.

Bartolini también agradeció el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura por la cesión del espacio y el sonido, así como la colaboración de Teresita García en la locución y difusión radial. “Queremos agradecer también a nuestros alumnos de Entrenamiento Peñero, a la comunidad que se hizo presente bailando y disfrutando, a Coco Scalbi por su buena onda, y a los músicos que ya confirmaron su participación en los próximos encuentros”, agregó.

El próximo Bailecito Dominguero El objetivo de los organizadores es sostener el ciclo con una frecuencia mensual, consolidándolo como un espacio de encuentro cultural y recreativo al aire libre. En ese sentido, ya se confirmó una nueva edición para el domingo 19, con horario a definir según las condiciones climáticas. “Creemos que será de 18:00 a 21:00, y lo estaremos informando a través de nuestras redes sociales”, anticiparon. De esta manera, los Bailecitos Domingueros se perfilan como una propuesta que no solo promueve la danza folklórica, sino que también fortalece los lazos comunitarios y el disfrute colectivo en espacios públicos.

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