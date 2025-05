¿Cómo se nos presentan los muertos? una perspectiva desde el chamanismo, la filosofía y lo humano

En el chamanismo , se cree que los muertos no desaparecen completamente, sino que continúan existiendo en otras dimensiones y pueden comunicarse con los vivos en ciertos estados de conciencia.

Esto se debe a que, en el chamanismo, se considera que la muerte no es un fin, sino un pasaje a otra dimensión, y que los muertos pueden seguir interactuando con los vivos de manera sutil.

En mi experiencia como maestra de Chamanismo y doctora en Filosofía, he tenido la oportunidad de trabajar con consultantes que han experimentado este tipo de conexiones con los muertos en varias ocasiones. Recuerdo un caso en particular en el que el abuelo fallecido de un consultante me mostraba una victorinox que le había regalado al consultante de niño. En ese momento, supe que su abuelo se estaba comunicando con él a través de mí, y pudimos trabajar juntos para entender el mensaje que su abuelo quería transmitirle.

Este tipo de experiencias nos permiten reflexionar sobre la naturaleza de la muerte y la conexión que tenemos con nuestros seres queridos que han fallecido. En el chamanismo, se cree que la muerte no es algo que deba ser temido, sino algo que puede ser comprendido y aceptado como parte del ciclo natural de la vida.

Cuando sentimos la presencia de los muertos, podemos preguntarles si son de la luz cuatro veces y, si lo son, iniciar un diálogo para entender qué mensaje quieren transmitirnos. Si no estamos seguros de cómo proceder, podemos buscar la ayuda de un chamán o profesional que esté acostumbrado a traducir entre vivos y muertos. De esta manera, podemos decir todo lo pendiente y hacer un duelo saludable, lo que nos permite encontrar paz y liberación.

En una sesión con un chamán, podemos trabajar para acompañar al alma del ser querido a su lugar de descanso, asegurándonos de que pueda seguir su camino sin cargas emocionales pendientes. Esto puede ser especialmente útil para aquellos que están experimentando un duelo prolongado o difícil.

En este sentido, el chamanismo puede ofrecer una perspectiva más esperanzadora sobre la muerte, ya que nos permite verla como un pasaje a otra dimensión, en lugar de un fin absoluto. Al entender que los muertos pueden seguir interactuando con nosotros de manera sutil, podemos encontrar consuelo y paz en momentos de duelo.

Además, en este momento de despertar de conciencia planetario, muchos están experimentando una activación de sus dones psíquicos, lo que les permite acceder a niveles más profundos de conciencia y conectar con dimensiones más sutiles. Esto puede incluir la capacidad de sentir la presencia de los muertos y recibir mensajes de ellos.

En conclusión, la perspectiva chamánica sobre la muerte y la conexión con los muertos nos ofrece una visión más amplia y esperanzadora sobre la naturaleza de la vida y la muerte. Al entender que los muertos pueden seguir interactuando con nosotros de manera sutil, podemos encontrar consuelo y paz en momentos de duelo, y trabajar para fortalecer nuestra conexión con nuestros seres queridos que han fallecido.