lunes 13 de octubre de 2025
    • Came: las ventas minoristas pyme cayeron 4,2% septiembre contra septiembre

    Según Came, hubo caídas interanuales en todos los rubros. En la comparación mensual desestacionalizada, la variación fue de -2%.

    13 de octubre de 2025 - 15:44
    Importantes datos aportados este lunes por Came.

    Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en septiembre una variación interanual de -4,2% a precios constantes, mientras que, en la comparación mensual desestacionalizada, la variación fue de -2%. En lo que va del año, acumulan un incremento interanual del 5%, consigna CAME en su informe mensual dado a conocer este domingo.

    Los items a tener en cuenta, según Came

    En el análisis por rubros, la situación fue homogénea, con caídas interanuales en todos los sectores. Los más afectados fueron Textil e indumentaria (-10,9%) y Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,2%). En la comparación intermensual, la tendencia fue similar, salvo en Perfumería, que registró un crecimiento del 1,4% respecto del mes anterior, y en Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que mantuvo los mismos niveles de ventas, se desprende del Índice de Ventas Minoristas Pyme de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

    Septiembre según Came

    Así, septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes, “reflejando la fragilidad del consumo interno y el impacto de la incertidumbre económica y política. Si bien todos los rubros mostraron caídas interanuales, Perfumería logró un leve repunte mensual en contraste con los descensos de Textil e indumentaria y Bazar y decoración, los más afectados.

    Poder adquisitivo

    La pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales condicionaron la demanda, en un escenario donde predominan la prudencia y la expectativa de estabilidad de cara a los últimos meses del año”, concluye la cámara empresaria.

