jueves 20 de noviembre de 2025
    • Aldana Masset, la entrerriana que sorprende al mundo y ya es favorita para ganar Miss Universo 2025

    La modelo y cantante Aldana Masset cautivó al público en Tailandia y se posiciona entre las favoritas. Es entrerriana, tiene 25 años y expuso su alopecia con orgullo.

    20 de noviembre de 2025 - 11:25
    El desfile de Aldana Masset en Miss Universo causó furor

    El desfile de Aldana Masset en Miss Universo causó furor

    @missuniverse
    Aldana Masset se volvió furor en las redes sociales desde el inicio de la edición número 74 de Miss Universo

    Aldana Masset se volvió furor en las redes sociales desde el inicio de la edición número 74 de Miss Universo

    @missuniverse

    La argentina Aldana Masset, modelo, cantante y asesora de imagen de 25 años, se convirtió en una de las grandes revelaciones de Miss Universo 2025 en Tailandia. Su carisma, su historia personal y su destacada presencia escénica la ubicaron rápidamente entre las favoritas del certamen, donde representa a la Argentina con fuerte apoyo internacional.

    Primera entrerriana coronada en 70 años

    Masset hizo historia al convertirse en la primera entrerriana en ganar Miss Universo Argentina desde 1955, cuando Hilda “Coca” Sarli obtuvo la corona nacional. Su triunfo marcó un hito y la colocó en la mira internacional antes incluso de pisar Tailandia.

    Modelo desde los 13 años, cantante y asesora de imagen, Aldana compone sus propias canciones y mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte su vida, su trabajo y su pasión por la música.

    Un desfile que la puso entre las favoritas

    Su participación en la prueba de traje de baño generó una enorme repercusión. Su seguridad, su caminar firme y su presencia en el escenario despertaron elogios del público y del jurado. Lo mismo ocurrió en la pasada con vestido de gala: Masset deslumbró con elegancia, carisma y un estilo que la consolidó como candidata global al título.

    Su paso por Agapornis y su vida en Brasil

    En 2022, Masset se convirtió en vocalista de Agapornis, la banda de cumbia pop de La Plata. Estuvo al frente del grupo durante un año, experiencia que —según ella misma confesó— la ayudó a ganar soltura escénica y a trabajar bajo presión. Fue reemplazada en 2023, cuando dejó la banda para seguir su carrera de forma independiente.

    Desde 2024 vive en Belo Horizonte, Brasil, junto a su pareja, el futbolista argentino Fausto Vera, actual jugador del Atlético Mineiro.

    Su historia con la alopecia: el video que emocionó al mundo

    Horas antes de viajar al certamen, Aldana publicó un video viral donde mostró un sector de su cabeza sin cabello.

    “Tengo alopecia. Nací con esta condición y en esta zona no me crece pelo, ni me va a crecer nunca”, contó.

    Durante años intentó ocultarlo, pero decidió mostrarlo como parte de su mensaje sobre la belleza real. Su testimonio generó una ola de apoyo, especialmente entre adolescentes y mujeres que conviven con inseguridades similares.

    “Podría taparlo, pero esta soy yo”, expresó, en una declaración que se volvió uno de los mensajes más celebrados desde que comenzó Miss Universo 2025.

    Rumores de finalista y fuerte presencia en redes

    Desde su llegada a Tailandia, Masset es una de las participantes más comentadas del certamen. Su desempeño, su discurso y su historia personal hicieron que muchos especialistas la incluyan entre las posibles finalistas e incluso candidata al título.

    La final se celebrará el 21 de noviembre en Pak Kret, provincia de Nonthaburi, y tendrá transmisión internacional.

