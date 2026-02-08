Alaska y Canadá desde adentro: la experiencia única que propone Aralar Viajes

El MSC Poesía ofrece una experiencia de lujo en alta mar, con camarotes confortables, gastronomía internacional, spa, espectáculos y vistas panorámicas.

Alaska y Canadá se combinan en una salida grupal que propone naturaleza extrema, ciudades emblemáticas y experiencias únicas desde mar y tierra.

Aralar Viajes presentó una salida grupal exclusiva desde Argentina que combina la inauguración de una nueva ruta de MSC por Alaska con un completo recorrido por las ciudades más emblemáticas del este de Canadá .

Diseñada y acompañada por Lidia Piatti y Nahiara Otegui , la propuesta invita a vivir una experiencia diferente, uniendo naturaleza extrema, aventura, confort y cultura en un viaje pensado desde la experiencia directa en el destino.

Con más de 30 años de trayectoria en el rubro turístico, Aralar Viajes se consolidó como una referencia en la ciudad de Pergamino a la hora de planificar viajes nacionales e internacionales. La agencia, conducida por Lidia Piatti y Nahiara Otegui, se especializa tanto en salidas grupales como en viajes a medida, además de la venta de pasajes de avión y tren, viajes para quinceañeras y programas de estudio en Londres.

La propuesta de Aralar Viajes se apoya en la atención personalizada, la experiencia directa en los destinos y un profundo conocimiento del producto que ofrecen. Esa impronta se refleja claramente en su nueva salida grupal: una experiencia inédita que combina Alaska y Canadá, con el atractivo extra de inaugurar una nueva ruta de cruceros de MSC.

Una salida grupal diferente, pensada desde la experiencia

“Esta salida es muy diferente a lo que se ve convencionalmente. Está armada por nosotras, que conocemos el destino y vivimos la experiencia”, explicó Nahiara Otegui durante la entrevista. La propuesta invita a descubrir Alaska, con su naturaleza inmensurable y particularidades únicas, y Canadá, un país donde conviven influencias culturales y arquitectónicas francesas e inglesas.

Por su parte, Lidia Piatti destacó que el viaje está dirigido a un público amplio: “Es para gente que quiera conocer un lugar exótico. Son dos países con bellezas naturales que no se encuentran en otros lugares”.

Dos países, dos formas de vivir el viaje

La salida grupal está organizada en dos grandes etapas bien diferenciadas, pero complementarias. “La primera parte es Alaska a bordo de un crucero, un all inclusive flotante con atención completa, entretenimiento y gastronomía. La navegación permite recorrer todos los paisajes más impactantes de Alaska”, detalló Nahiara.

El itinerario a bordo del MSC Poesía incluye destinos como Seattle, Ketchikan, Icy Strait Hoonah, Tracy Arm, Juneau y Victoria, permitiendo una inmersión total en la geografía salvaje del norte del continente.

La segunda parte del viaje continúa por tierra, recorriendo el este de Canadá. Montreal, Quebec, Ottawa, las Mil Islas, Toronto y las Cataratas del Niágara forman parte del circuito, combinando historia, arquitectura, cultura y paisajes urbanos de gran impacto visual.

“Aventura y paisajes en una experiencia distinta”, resumió Nahiara.

Lujo, confort y paisajes infinitos a bordo del MSC Poesía

El crucero MSC Poesía es uno de los grandes protagonistas de esta experiencia. Con un estilo que combina lujo, elegancia y hospitalidad italiana, el barco ofrece espacios diseñados para sorprender: un imponente hall con cascada de cristal, restaurantes gourmet con sabores internacionales y bares temáticos únicos.

Los camarotes, muchos de ellos con balcón privado, permiten disfrutar del paisaje en primera fila. “La cabina con balcón te permite estar inmerso en el entorno, se disfruta muchísimo. Es una experiencia única”, aseguró Nahiara, aunque aclaró que el barco cuenta con numerosos espacios vidriados para contemplar el exterior desde la comodidad del interior.

Además, el MSC Poesía ofrece spa balinés, piscinas al aire libre, jacuzzis panorámicos y un teatro con espectáculos de nivel internacional, transformando cada día de navegación en un recuerdo inolvidable.

Naturaleza, aventura y experiencias irrepetibles

El viaje no solo propone contemplar paisajes, sino también vivir experiencias activas. “Es una experiencia muy diversa: tiene la tirolesa más larga del mundo, vuelos en helicóptero, avistaje de fauna, caminatas por bosques y vegetación impresionante”, destacó Lidia Piatti.

La salida está prevista para el mes de mayo, una época ideal para recorrer la región. “Para esa fecha la temperatura llega a los 20 grados, es el final del invierno”, explicó Lidia, lo que permite disfrutar de las actividades con mayor comodidad.

Un posible broche de oro: auroras boreales

Como si la propuesta no fuera suficiente, hay un condimento extra que genera grandes expectativas. “Dicen que este es el año ideal para ver auroras boreales. Sería un broche de oro para el viaje”, confesó Nahiara, entusiasmada.

Una invitación a viajar de otra manera

La salida grupal a Alaska y Canadá de Aralar Viajes no es solo un itinerario turístico, sino una experiencia cuidadosamente diseñada por quienes conocen el destino, lo recorrieron y lo vivieron. Una propuesta que combina naturaleza extrema, ciudades emblemáticas, confort, aventura y el respaldo de una agencia con décadas de experiencia.