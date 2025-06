La racha continúa: Tomás Casquero sumó otro primer puesto en Pehuajó

Este triunfo marca la cuarta consagración consecutiva del niño pergaminense en lo que va del Prix 2025, tras haber ganado previamente en las fechas disputadas en 25 de Mayo, Bolívar y Las Flores . De esta manera, consolidó su dominio absoluto en la categoría Sub 12, luego de haber sido campeón Sub 10 del mismo circuito en 2024.

Los ganadores por categorías fueron: Sub 8, Lorenzo Kreder (Pigüé); Sub 10, Dante Long (Azul); Sub 12, Tomás Casquero (Pergamino); Sub 15, Aarón Tenaglia Bicudo (Saladillo); Sub 18, Rodrigo Benítez (Coronel Suárez); Libres, Ramón Gil (Pehuajó) y Senior, Gustavo Godoy (Azul).

El torneo se desarrolló bajo el sistema suizo a 7 rondas, con un ritmo de juego de 12 minutos por jugador más 3 segundos de incremento por jugada. La próxima fecha del Prix se disputará el 20 de julio en Azul, donde Casquero buscará mantener su invicto y continuar consolidándose como una de las figuras emergentes del ajedrez infantil.