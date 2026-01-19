lunes 19 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Seguros: robos de vehículos en vacaciones y métodos silenciosos

    Las compañías de seguros están muy atentas a la modalidad delictiva más común que se registra en las vacaciones de verano.

    19 de enero de 2026 - 17:02
    Las compañías de seguros están atentas a los robos de vehículos en este verano.

    Cuando pensamos en el robo de autos nos ponemos a evaluar el tema seguros ya que muchas veces la imagen que aparece sigue siendo la de las películas: alguien forzando una cerradura con un destornillador o haciendo un puente de cables para arrancar el motor sin llave. Sin embargo, esos métodos son cada vez menos comunes.

    Lee además
    Será también una instancia para intercambiar miradas, escuchar inquietudes y seguir construyendo una oferta educativa alineada a las necesidades reales del sector.

    "Nuevas herramientas digitales y cursos para mutuales", un seminario de CAM para empezar a pensar en el 2026
    El mutualismo es una herramienta clave para el desarrollo territorial, la inclusión social y la economía solidaria.

    Mutuales, estratégicas para el desarrollo comunitario de los territorios

    Con el avance de la tecnología, también cambiaron las formas de robar. “En la actualidad, muchos delitos se realizan de manera silenciosa, sin romper vidrios ni forzar puertas. En algunos casos, los ladrones pueden llevarse un auto sin llaves y sin dejar rastros visibles. Esto sucede porque, más que atacar la parte mecánica, hoy el foco está puesto en la electrónica del vehículo”, sostiene Verónica Zoccali, Jefade Producto de IturanArgentina.

    Verano: Robo de vehículos y seguros

    Los delincuentes buscan un equilibrio entre el valor del auto y la facilidad para robarlo. Algunos modelos, especialmente los más nuevos y de mayor gama, resultan más atractivos porque permiten copiar o interferir la señal del control remoto. A través del barrido de la captura de la señal de la llave, pueden abrir el vehículo y ponerlo en marcha en pocos minutos.

    Durante las vacaciones, este tipo de robos se vuelve más frecuente. Los autos suelen quedar estacionados durante largos períodos, muchas veces en la vía pública o en lugares con poco movimiento, lo que facilita que el robo pase desapercibido.

    Por eso, además de las medidas tradicionales, hoy es clave sumar nuevas formas de prevención. No se trata de una única solución, sino de combinar distintas barreras para que el robo lleve más tiempo y sea más complejo.

    Algunas medidas simples para reducir el riesgo son:

    • Evitar dejar el vehículo estacionado muchos días seguidos en el mismo lugar, especialmente durante las vacaciones.
    • Verificar manualmente que el auto haya quedado bien cerrado y no confiar solo en el cierre remoto.
    • Proteger la llave inteligente con una funda bloqueadora de señal o, como alternativa más económica, aunque menos práctica, envolverla en papel aluminio.
    • Instalar un cortacorrientes, manual o a distancia, que impida el arranque del motor.
    • Colocar un localizador para poder rastrear el auto en caso de robo.

    Hoy, proteger un auto no depende de una sola acción, sino de sumar capas de seguridad.

    Cuanto más tiempo y dificultad implique el intento, mayores serán las chances de que el delincuente desista. En una época de mayor movimiento y viajes, no se trata de estar preocupado, sino de anticiparse”, finaliza la experta.

    Temas
    Seguí leyendo

    "Nuevas herramientas digitales y cursos para mutuales", un seminario de CAM para empezar a pensar en el 2026

    Mutuales, estratégicas para el desarrollo comunitario de los territorios

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El adulto agredió a los menores y fue a buscar un cuchillo para intimidarlos. video

    Un adulto agredió a adolescentes y los amenazó con un cuchillo frente a un kiosco céntrico de Pergamino

    Por Alfonso Godoy
    La venta de motos y ciclomotores registró un repunte en todo el país durante el año que pasó, con un crecimiento de más del 30% respecto de lo que había sucedido en 2024. San Nicolás fue parte del boom sobre dos ruedas.

    San Nicolás patentó 2241 motos en 2025 y el mercado creció más de un 30%

    Seguros: robos de vehículos en vacaciones y métodos silenciosos

    Seguros: robos de vehículos en vacaciones y métodos silenciosos

    Venta de propiedades en Provincia: en 2025 tuvo el mejor año en dos décadas, con los créditos como clave

    Venta de propiedades en Provincia: en 2025 tuvo el mejor año en dos décadas, con los créditos como clave

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo obras en la red general de la ciudad

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo obras en la red general de la ciudad