El Rally Regional comienza a acelerar en Pergamino con la disputa de la primera etapa

El Rally Regional afronta este fin de semana su séptima y anteúltima fecha de la temporada 2025, y el escenario es Pergamino , que una vez más abre sus caminos para recibir a la categoría en lo que será la 14ª edición del Rally Ciudad de Pergamino . Luego del paso por Chivilcoy , donde las lluvias impidieron disputar la jornada final, la expectativa es alta: el pronóstico anuncia un fin de semana positivo en cuanto a lo climático, lo que permitirá vivir un espectáculo pleno de velocidad y emoción.

El Rally Regional llega a su tramo decisivo con varios campeonatos abiertos y algunos títulos ya definidos. En la última competencia, desarrollada parcialmente en Chivilcoy, se consagraron Gandolfo-Labaronnie (Chevrolet Onix) en la categoría MR, Granza-Fernández en N7, y Marino-Ferraro en N3. Sin embargo, aún restan varias definiciones por concretarse, por lo que Pergamino será clave para quienes buscan mantener chances hasta la última fecha del año.

La organización dispuso un cronograma con un total de 115,12 kilómetros de velocidad cronometrada, divididos en dos etapas de igual recorrido (57,56 kms cada una), y 36 kms de enlaces que completan el itinerario.

El Parque Municipal “General San Martín” es el epicentro del evento: allí funciona el parque de asistencia, la verificación técnica y administrativa, y la base operativa de la competencia. En tanto, el Parque Belgrano era escenario al cierre de esta edición de la largada simbólica, un clásico que convoca a una importante cantidad de público.

Horarios de las dos etapas

La primera etapa se pondrá en marcha este sábado a las 11:33, con dos tramos de caminos veloces y técnicos que se repetirán en dos oportunidades: PE1 / PE2 – “Fontezuela-Ruta Nº 32” (12,03 km); PE3 / PE4, “Rancagua-Rancagua” (14,78 km).

Mañana desde las 8:30, la competencia retomará su curso con el mismo esquema de pruebas especiales: PE5 / PE7: Fontezuela-Ruta Nº 32 y PE6 / PE8: Rancagua-Rancagua. De esta manera, el rally completará ocho pruebas especiales, cerrando un recorrido total de 115,12 kilómetros de velocidad pura.

Participación local y categorías

El Rally Ciudad de Pergamino cuenta con más de 40 binomios y la ciudad dirá presente con varios pilotos que buscarán destacarse ante su público: Categoría Junior: Gustavo Quarchioni (VW Gol Trend) y Ricardo Martinoglio (Renault Clio); N7: Carlos Abal (VW Gol), Luis Illia (VW Gol) y Nicolás Bongiovanni (VW Gol Power); N3: Emiliano Riera (VW Gol) y Juan de la Cruz Barroso (VW Gol G3); y N1: Marcelo Carranza (Ford Ka). Todo está listo para que Pergamino viva un fin de semana a puro rally, con velocidad, emoción y definiciones al rojo vivo.