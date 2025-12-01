lunes 01 de diciembre de 2025
    • Economía: La Cámara del Juguete adelanta un "escenario crítico" para las fiestas

    Comerciantes no registran el repunte esperado en materia de economía y apuntan contra los hábitos de menores de edad. Exigen medidas antes de Navidad.

    1 de diciembre de 2025 - 15:33
    Economía con problemas y consumo en caída libre en materia de juguetes.

    Con la llegada de Navidad y las fiestas de Reyes, los comercios del rubro de los juguetes renuevan la esperanza. Y tras un año complejo con las ventas, esperan que la situación no mejore por lo que reclamaron medidas urgentes al Gobierno, no sólo por el crecimiento de los productos importados.

    Así lo hizo saber la Cámara Argentina de la Industria del Juguete(CAIJ), quien trazó un “escenario crítico” para el sector y reclamó medidas urgentes, ya que el consumo en jugueterías de cercanía, cadenas y supermercados no muestra señales de recuperación.

    Cambios importantes en el consumo

    Al cierre de comercios históricos que se registraron a lo largo del año, la entidad apuntó a la apertura importadora, con productos de precios más bajos. De hecho, entre enero y octubre, las importaciones alcanzaron US$91,3 millones y 17,5 millones de kilos, con un incremento interanual del 59,5% en valor y del 94% en volumen.

    En ese sentido, China concentró el 85,7% del valor y el 94,4% del volumen. “En un año pasamos de 199 a 530 importadores, de 9 millones a 17,5 millones de kilos, y con el consumo en caída. Una avalancha sin precedentes”, señaló Matías Furió, presidente de la CAIJ.

    Por otro lado, la venta online -que se volvió de lo más habitual en el último tiempo- sí registró un crecimiento, pero sólo representa un 25% de las ventas.

    La natalidad y la “compra internacional”

    Uno de los puntos que analizó la Cámara y vinculó a la caída de la demanda, fue el aumento del tiempo de los menores frente a pantallas, que desplaza el interés por los juguetes físicos, , creativo y social, y también la baja de la tasa de natalidad, que descendió 42% desde 2015.

    La entidad también denunció que en plataformas de comercio electrónico se ofrecen juguetes como “compra internacional” con supuesta certificación, pero que no cumplen la normativa vigente. Afirmó que organismos de la región detectaron productos con metales pesados y sustancias prohibidas y pidió controles más estrictos en la frontera, regulaciones claras sobre venta online y trazabilidad efectiva.

    Entre los datos oficiales informaron que este año 530 empresas importaron juguetes -lo que representa 331 más que en 2024-, evidenciando un ingreso masivo de nuevos operadores.

    En síntesis, remarcó que la “combinación de mercado saturado, controles insuficientes y productos de bajo valor sin trazabilidad” lleva a la industria a “niveles extremos de capacidad ociosa" y “pone en riesgo tanto a la producción nacional como a los importadores formales que sí cumplen con los estándares requeridos”.

