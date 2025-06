Fuerte cruce entre Rico Zini y Clark por la condena a Cristina

Durante el programa “Hablá por vos” , por LaOpinion Play (Wi Play FM 105.1) conducido por Claudio Albarenque y con la participación periodística de Guillermo Baduy, los senadores provinciales Juan Manuel Rico Zini (PRO) y Laura Clark (Unión por la Patria) protagonizaron un fuerte contrapunto sobre la reciente ratificación judicial de la condena a Cristina Kirchner. Mientras Rico Zini defendió una postura “objetiva” y pidió no caer en lógicas militantes, Clark habló de “quiebre democrático” y denunció una “proscripción” política.

El intercambio no tardó en escalar desde lo jurídico hacia lo ideológico, con acusaciones de proscripción, discusiones sobre el tamaño del Estado, la legitimidad del Poder Judicial y hasta comparaciones simbólicas con el 17 de octubre peronista.

La senadora Laura Clark abrió el debate con una intervención profundamente emotiva y militante. Para ella, el fallo contra Cristina no tiene validez legal sino política, y representa una avanzada contra el modelo de país que encarna la expresidenta: “Nosotros hablamos de un quiebre democrático, de un quiebre con el pacto democrático. Estar ahí -junto a Cristina- es una obligación. Yo lo digo desde el lugar de una militante política, orgullosa de mi espacio.”

Clark denunció que el proceso judicial no resiste análisis técnico y que la condena responde a una intención clara de proscripción electoral: “Estamos frente a la proscripción de la principal candidata de la oposición. El juicio ha sido absolutamente político. Por eso, el 18 vamos a marchar. Será un nuevo 17 de octubre.”

En ese marco, la senadora apeló a una dimensión simbólica de la política: Cristina como nueva Evita, el pueblo como actor que resiste en las calles, y el conflicto como parte de la democracia. Aunque remarcó el carácter pacífico de la convocatoria, dejó una frase fuerte: “Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? A Cristina le gatillaron en la cara dos veces. Eso no es lírica, es la realidad de una violencia sistemática que terminó en un intento de femicidio”.

El tamaño del Estado

Desde el otro lado del espectro político, Juan Manuel Rico Zini intentó ubicarse en una posición distante tanto del fervor militante como de la defensa cerrada de su espacio. Aseguró no tener “una mirada ideológica” sino jurídica, y que lo que hay en el caso de Cristina no es una proscripción, sino una condena con pena accesoria. “La palabra proscripción es muy fuerte. Lo que hay es una pena de inhabilitación perpetua. Lo que pasó no fue en tiempos de Macri: la ratificación se dio ahora, en este gobierno.”

Rico Zini remarcó que él leyó la sentencia como abogado, sin fanatismo político, y subrayó que la Corte Suprema actuó en un contexto en que se vio forzada a emitir su decisión antes del cierre de listas para evitar “un fallo abstracto” que terminara favoreciendo a la imputada: “La Corte no quiere resolver problemas políticos. Pero en este caso no tuvo opción”, afirmó.

En cuanto al fenómeno de la corrupción, el senador del PRO fue claro: “Corrupción hay en todos los sistemas políticos, sobre todo cuando el Estado asume funciones que no debería tener. Un Estado gigantesco, con obra pública y demás, genera más posibilidades de que la corrupción se encapsule.”

Por eso defendió un modelo de Estado más reducido, donde el margen para irregularidades sea menor. Y, en una frase que lo alejó de la defensa partidaria, aseguró: “No me da el alma para defender a una persona solo por el espacio político que ocupa. Trato de tener una postura objetiva, también con los míos.”

¿Otro 17 de octubre?

Uno de los momentos más intensos del programa se dio cuando Laura Clark comparó la movilización del 18 con el histórico 17 de octubre de 1945. “No me cabe duda de que será así”, afirmó, en referencia al carácter popular de la convocatoria.

Claudio Albarenque recogió el guante y preguntó directamente: “¿No habrá un nuevo 17 de octubre?”. Rico Zini, con tono irónico, respondió: “El único 17 de octubre que conozco es el cumpleaños de mi mujer. Con todo respeto, no es comparable. Hay que revisar la historia: el 17 de octubre fue un punto inflexible en la historia de la Argentina, no podemos banalizarlo.”

El intercambio dejó expuesta una grieta no solo política, sino también simbólica. Mientras Clark apeló a la memoria emotiva del peronismo, Rico Zini prefirió relativizar el alcance de la convocatoria, dudando de su masividad. “Yo creo que hay apoyo popular, sí, pero no con la masividad que se pretende instalar.”

El llamado a la paz

Clark y Rico Zini coincidieron, aunque desde lugares distintos, en que los dirigentes tienen la responsabilidad de garantizar que la situación no escale a escenarios de violencia. Pero también dejaron en claro que difieren radicalmente en la forma de interpretar el conflicto.

Mientras Clark sostuvo que la frase “si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar” debe leerse en clave simbólica y social, no violenta, Rico Zini alertó sobre el riesgo de utilizar ese tipo de retórica: “No se puede jugar con cosas que, si se rompen, no se arreglan más.”

Entre sentencias y relatos

El debate en Hablá por Vos dejó en claro que el caso Cristina Kirchner sigue siendo un eje vertebral del conflicto político nacional. Para unos, representa la materialización de un plan de proscripción. Para otros, un fallo legal dentro del debido proceso. En el medio, la sociedad observa una justicia cuestionada, una dirigencia polarizada y un país que, una vez más, debate su rumbo en voz alta.