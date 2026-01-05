Tarifas: ¿Cómo inscribirse en el nuevo régimen de subsidios energéticos?

A partir de enero de 2026 comenzará a regir un nuevo esquema de subsidios a las tarifas energéticas en todo el país. La medida del Gobierno redefine el acceso a la asistencia estatal en servicios residenciales y fija criterios unificados . El cambio surge tras el Decreto 943/2025, publicado en el Boletín Oficial, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

El Gobierno nacional dictó normas para los aumentos de tarifas de luz y gas

El sistema deja atrás los mecanismos anteriores y establece solo dos categorías : hogares con subsidio y hogares sin subsidio . La clasificación se define por ingresos, patrimonio y situación socioeconómica. Quienes cumplan los requisitos recibirán una bonificación directa sobre el consumo de energía, mientras el resto afrontará el costo total del servicio.

En ese marco, el Ministerio de Economía habilitó una nueva plataforma digital para centralizar la gestión de los subsidios energéticos. El sitio permite consultar si un hogar recibe asistencia y realizar reclamos. La web oficial está disponible en argentina.gob.ar y concentra toda la información del nuevo régimen.

Las personas inscriptas en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos no deberán repetir el trámite. En cambio, quienes utilizan garrafas o eran beneficiarios del Programa Hogar deberán inscribirse nuevamente. También deberán hacerlo usuarios de zonas específicas y quienes percibían la Tarifa Social de Gas.

¿Cómo funciona la nueva web del Gobierno?

La plataforma creada por la Secretaría de Energía ofrece tres opciones principales. Una permite verificar si el hogar recibe subsidio mediante la app Mi Argentina, con CUIL y contraseña. Otra habilita el seguimiento de solicitudes con número de gestión, DNI y correo electrónico registrado.

El sitio también incluye la opción de solicitar una revisión del beneficio. Este trámite está dirigido a usuarios que consideran incorrecta su situación actual. Para iniciarlo se requiere el número de gestión original, disponible en la app oficial o en el mail informado durante la inscripción previa.

Para completar consultas o reclamos, el organismo solicita contar con datos básicos. Entre ellos figuran número de medidor, cliente o contrato, último DNI vigente, CUIL de los mayores de 18 años del hogar y una dirección de correo electrónico de uso frecuente.

Nuevo régimen de subsidios

El régimen establece que podrán acceder hogares con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el Indec. También se incluye a familias con integrantes que cuenten con Certificado de Vivienda del ReNaBaP, Pensión a Veteranos de Malvinas o Certificado Único de Discapacidad.

Las bonificaciones alcanzan el 50% del consumo base eléctrico durante todo el año. En gas por redes, el descuento se aplica en meses de mayor demanda. De forma excepcional, en 2026 se sumará un 25% adicional en enero, que se reducirá gradualmente hasta desaparecer en diciembre.