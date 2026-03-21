Tres tendencias que marcan el diseño interior para el otoño-invierno 2026

La decoración deja de ser puramente estética para centrarse en cómo nos hacen sentir los espacios y generar ambientes cálidos, funcionales y con identidad.

Con la llegada del frío y los días más cortos, el hogar vuelve a convertirse en el espacio protagonista. En la temporada otoño-invierno 2026 , el diseño interior apuesta por ambientes cálidos, funcionales y con identidad, donde los colores y los materiales cumplen un rol clave para generar sensación de abrigo.

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Ni blanco ni gris: este es el color que marca el interiorismo en 2026

Las propuestas de este año giran en torno a tres ejes estéticos bien definidos, que buscan reinterpretar los espacios cotidianos con una mirada contemporánea.

Una de las tendencias destacadas es Icy Elegance , que posiciona al celeste como el color central del invierno. Lejos de su tradicional frialdad, este tono se combina con colores vino y marrones cálidos, logrando una estética moderna que equilibra frescura y calidez.

Por otro lado, aparece The Stripe Atelier , una propuesta que recupera el clásico contraste entre blanco y negro a través de rayas. Este recurso aporta ritmo visual, orden y una impronta atemporal que se adapta a distintos estilos de decoración.

La tercera tendencia es Olive & Oak, enfocada en los neutros cálidos. La incorporación de maderas, tonos oliva y textiles envolventes busca generar espacios acogedores, donde la sensación de confort sea inmediata.

Una temporada que prioriza lo acogedor

En conjunto, estas tendencias reflejan una búsqueda clara: transformar los ambientes en refugios frente a las bajas temperaturas, priorizando la comodidad sin perder estilo.

Así, el otoño-invierno 2026 propone una estética donde el equilibrio entre lo moderno y lo acogedor define el pulso del diseño interior.

Fuente: Arquitectura y Diseño.