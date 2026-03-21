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    • Tres tendencias que marcan el diseño interior para el otoño-invierno 2026

    En conjunto, estas tendencias reflejan una búsqueda clara: transformar los ambientes en refugios, priorizando la comodidad sin perder estilo.

    21 de marzo de 2026 - 08:05
    La decoración deja de ser puramente estética para centrarse en cómo nos hacen sentir los espacios y generar ambientes cálidos, funcionales y con identidad.

    La decoración deja de ser puramente estética para centrarse en cómo nos hacen sentir los espacios y generar ambientes cálidos, funcionales y con identidad.

    COBLONAL.

    Con la llegada del frío y los días más cortos, el hogar vuelve a convertirse en el espacio protagonista. En la temporada otoño-invierno 2026, el diseño interior apuesta por ambientes cálidos, funcionales y con identidad, donde los colores y los materiales cumplen un rol clave para generar sensación de abrigo.

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    Según los expertos, esta paleta de colores tiene además una cualidad atemporal, acompaña la vida cotidiana de la casa y genera una sensación de refugio.

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    Las propuestas de este año giran en torno a tres ejes estéticos bien definidos, que buscan reinterpretar los espacios cotidianos con una mirada contemporánea.

    Las tres claves de la temporada

    Una de las tendencias destacadas es Icy Elegance, que posiciona al celeste como el color central del invierno. Lejos de su tradicional frialdad, este tono se combina con colores vino y marrones cálidos, logrando una estética moderna que equilibra frescura y calidez.

    Por otro lado, aparece The Stripe Atelier, una propuesta que recupera el clásico contraste entre blanco y negro a través de rayas. Este recurso aporta ritmo visual, orden y una impronta atemporal que se adapta a distintos estilos de decoración.

    La tercera tendencia es Olive & Oak, enfocada en los neutros cálidos. La incorporación de maderas, tonos oliva y textiles envolventes busca generar espacios acogedores, donde la sensación de confort sea inmediata.

    Una temporada que prioriza lo acogedor

    En conjunto, estas tendencias reflejan una búsqueda clara: transformar los ambientes en refugios frente a las bajas temperaturas, priorizando la comodidad sin perder estilo.

    Así, el otoño-invierno 2026 propone una estética donde el equilibrio entre lo moderno y lo acogedor define el pulso del diseño interior.

    Fuente: Arquitectura y Diseño.

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