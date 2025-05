Ignacio Maiztegui: "Los corruptos no deberían poder ocupar cargos públicos"

-Desde el primer momento tuvimos el acompañamiento incondicional del Intendente. La ordenanza se aprobó con los votos de Juntos por el Cambio porque tanto los concejales del kirchnerismo como del Frente Renovador rechazaron la propuesta. Algo inexplicable, porque el argumento que vienen utilizando a nivel nacional es que la ley busca proscribir a Cristina Fernández. En el caso de Pergamino, ese no era un fundamento válido y, de cualquier manera, votaron en contra.

-¿Cuál fue el impacto desde que se aprobó a nivel local?

-La reacción de los vecinos fue excelente. Recibimos muchas muestras de apoyo y agradecimiento por haber tomado la iniciativa. Es un tema que se viene demandando con mucha razón: mayor ética y transparencia por parte de los gobernantes y de la clase política en general. Valoro especialmente que Pergamino haya dado el ejemplo.

-¿Qué opinión te merece lo que ocurrió en el Senado nacional?

-Me pareció lamentable, vergonzoso. Por dos razones. En primer lugar, porque creo que nuestra sociedad viene exigiendo superar estas discusiones, y los corruptos ya no deberían poder ocupar cargos públicos ni de representación. En segundo lugar, me resultó muy desagradable ver la imagen de los senadores kirchneristas y sus aliados festejar abrazados que personas condenadas por delitos graves puedan seguir siendo electos.

-¿Ves posible impulsar una ley más amplia en la provincia?

-Absolutamente. Más allá de que existen algunas iniciativas, creo que en la provincia debería sancionarse de manera urgente una Ley de Ficha Limpia más amplia, que contemple tanto cargos políticos como electivos. Como dije antes, estas discusiones ya deberían haber quedado resueltas si aspiramos a desarrollarnos de otra manera como sociedad.

-¿Te sentiste decepcionado por algún bloque o senador en particular?

-Decepcionado sí, sorprendido no. Sabíamos de antemano que el kirchnerismo no iba a apoyar la ley. Todos vimos lo que pasó en el Senado. Afortunadamente, este año tenemos una nueva oportunidad de elegir a quienes nos representan. Depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, recordar lo que pasó con esta ley, votar a conciencia y terminar definitivamente con estas cosas.