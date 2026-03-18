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    • Luna Nueva en Piscis: qué energía trae

    La Luna Nueva de este 18 de marzo en Piscis no viene suave: viene a marcar un cierre profundo y, al mismo tiempo, el inicio de algo completamente nuevo.

    18 de marzo de 2026 - 15:48
    Esta Luna Nueva trae una energía especial de cierre y renovación que marca un antes y un después en lo emocional y espiritual.

    Esta Luna Nueva trae una energía especial de cierre y renovación que marca un antes y un después en lo emocional y espiritual.

    METEORED.

    En astrología, cada Luna Nueva representa un inicio. Pero esta, al darse en el último signo del zodíaco, funciona como una especie de “punto cero”: un momento ideal para soltar lo viejo, hacer limpieza interna y prepararse para lo que viene.

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    No es casual que sientas más emociones, dudas o una especie de sensibilidad extra. Esta lunación toca fibras internas y te enfrenta con lo que ya no podés seguir sosteniendo. Pero no es para confundirte… es para ordenarte desde otro lugar.

    Piscis es el último signo del zodíaco, y eso lo convierte en un punto clave: es el momento donde lo viejo se disuelve para que lo nuevo pueda aparecer.

    ¿Qué nos pide esta Luna Nueva?

    Más que hacer, esta energía pide parar y mirar hacia adentro.

    Es un tiempo para:

    • Cerrar etapas que ya cumplieron su ciclo
    • Soltar cargas emocionales acumuladas
    • Escuchar tu intuición, incluso si no es “lógica”

    Puede sentirse incómodo, sí. Porque no todo está claro todavía. Pero justamente ahí está la clave: aprender a confiar sin tener todas las respuestas.

    Un momento ideal para intencionar y manifestar

    Esta Luna Nueva abre una ventana muy potente para sembrar intenciones. Al estar en un signo tan conectado con lo emocional y lo invisible, todo lo que proyectes desde el sentir tiene más fuerza.

    No se trata solo de pedir, sino de conectar con lo que realmente deseás y permitirte creer que es posible.

    Es un gran momento para:

    • Manifestar nuevos comienzos
    • Conectar con sueños postergados

    Un antes y un después energético

    Esta Luna Nueva no llega sola. También marca el final de la temporada de eclipses, dejando atrás semanas intensas y movilizantes.

    Además, el Sol está por entrar en Aries, lo que inicia un nuevo año astrológico. Es decir: estás cerrando un ciclo completo.

    En paralelo, la tensión entre Venus y Júpiter puede hacer que los vínculos se sientan más intensos o desordenados, pero la energía de Urano abre la puerta a cambios inesperados que, a la larga, liberan.

    Entonces… ¿qué hacer?

    No se trata de tener todo resuelto. Se trata de animarte a dejar atrás lo que ya no te representa, hacer espacio para lo nuevo, confiar en lo que estás sintiendo, aunque no tenga forma todavía. Porque esta Luna no viene a darte certezas, viene a empujarte a un nuevo comienzo.

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