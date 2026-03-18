Luna Nueva en Piscis: qué energía trae

Esta Luna Nueva trae una energía especial de cierre y renovación que marca un antes y un después en lo emocional y espiritual.

En astrología , cada Luna Nueva representa un inicio. Pero esta, al darse en el último signo del zodíaco, funciona como una especie de “punto cero”: un momento ideal para soltar lo viejo, hacer limpieza interna y prepararse para lo que viene.

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No es casual que sientas más emociones, dudas o una especie de sensibilidad extra. Esta lunación toca fibras internas y te enfrenta con lo que ya no podés seguir sosteniendo. Pero no es para confundirte… es para ordenarte desde otro lugar.

Piscis es el último signo del zodíaco, y eso lo convierte en un punto clave: es el momento donde lo viejo se disuelve para que lo nuevo pueda aparecer.

Más que hacer, esta energía pide parar y mirar hacia adentro.

Es un tiempo para:

Cerrar etapas que ya cumplieron su ciclo

Soltar cargas emocionales acumuladas

Escuchar tu intuición, incluso si no es “lógica”

Puede sentirse incómodo, sí. Porque no todo está claro todavía. Pero justamente ahí está la clave: aprender a confiar sin tener todas las respuestas.

Un momento ideal para intencionar y manifestar

Esta Luna Nueva abre una ventana muy potente para sembrar intenciones. Al estar en un signo tan conectado con lo emocional y lo invisible, todo lo que proyectes desde el sentir tiene más fuerza.

No se trata solo de pedir, sino de conectar con lo que realmente deseás y permitirte creer que es posible.

Es un gran momento para:

Manifestar nuevos comienzos

Conectar con sueños postergados

Un antes y un después energético

Esta Luna Nueva no llega sola. También marca el final de la temporada de eclipses, dejando atrás semanas intensas y movilizantes.

Además, el Sol está por entrar en Aries, lo que inicia un nuevo año astrológico. Es decir: estás cerrando un ciclo completo.

En paralelo, la tensión entre Venus y Júpiter puede hacer que los vínculos se sientan más intensos o desordenados, pero la energía de Urano abre la puerta a cambios inesperados que, a la larga, liberan.

Entonces… ¿qué hacer?

No se trata de tener todo resuelto. Se trata de animarte a dejar atrás lo que ya no te representa, hacer espacio para lo nuevo, confiar en lo que estás sintiendo, aunque no tenga forma todavía. Porque esta Luna no viene a darte certezas, viene a empujarte a un nuevo comienzo.