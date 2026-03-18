Luna Nueva en Piscis: qué energía trae

En astrología, cada Luna Nueva representa un inicio. Pero esta, al darse en el último signo del zodíaco, funciona como una especie de “punto cero”: un momento ideal para soltar lo viejo, hacer limpieza interna y prepararse para lo que viene.
No es casual que sientas más emociones, dudas o una especie de sensibilidad extra. Esta lunación toca fibras internas y te enfrenta con lo que ya no podés seguir sosteniendo. Pero no es para confundirte… es para ordenarte desde otro lugar.
Piscis es el último signo del zodíaco, y eso lo convierte en un punto clave: es el momento donde lo viejo se disuelve para que lo nuevo pueda aparecer.
¿Qué nos pide esta Luna Nueva?
Más que hacer, esta energía pide parar y mirar hacia adentro.
Es un tiempo para:
- Cerrar etapas que ya cumplieron su ciclo
- Soltar cargas emocionales acumuladas
- Escuchar tu intuición, incluso si no es “lógica”
Puede sentirse incómodo, sí. Porque no todo está claro todavía. Pero justamente ahí está la clave: aprender a confiar sin tener todas las respuestas.
Un momento ideal para intencionar y manifestar
Esta Luna Nueva abre una ventana muy potente para sembrar intenciones. Al estar en un signo tan conectado con lo emocional y lo invisible, todo lo que proyectes desde el sentir tiene más fuerza.
No se trata solo de pedir, sino de conectar con lo que realmente deseás y permitirte creer que es posible.
Es un gran momento para:
- Manifestar nuevos comienzos
- Conectar con sueños postergados
Un antes y un después energético
Esta Luna Nueva no llega sola. También marca el final de la temporada de eclipses, dejando atrás semanas intensas y movilizantes.
Además, el Sol está por entrar en Aries, lo que inicia un nuevo año astrológico. Es decir: estás cerrando un ciclo completo.
En paralelo, la tensión entre Venus y Júpiter puede hacer que los vínculos se sientan más intensos o desordenados, pero la energía de Urano abre la puerta a cambios inesperados que, a la larga, liberan.
Entonces… ¿qué hacer?
No se trata de tener todo resuelto. Se trata de animarte a dejar atrás lo que ya no te representa, hacer espacio para lo nuevo, confiar en lo que estás sintiendo, aunque no tenga forma todavía. Porque esta Luna no viene a darte certezas, viene a empujarte a un nuevo comienzo.