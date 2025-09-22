lunes 22 de septiembre de 2025
    • Turismo

    La locomotora 3925 del año 1927 busca ser un atractivo turístico de la provincia de Buenos Aires

    La locomotora 3925, que lleva dos décadas de puesta en valor, se está preparando para ver si, en algunas semanas, puede arribar a Mar del Plata.

    22 de septiembre de 2025 - 17:00
    La locomotora 3925 del año 1927 restaurada en los talleres del Ferroclub de Remedios de Escalada.

    La locomotora 3925 del año 1927 restaurada en los talleres del Ferroclub de Remedios de Escalada

    La máquina, que lleva dos décadas de puesta en valor, se está preparando con pequeños itinerarios para ver si, en algunas semanas, puede salir al ruedo y arribar a la ciudad de Mar del Plata, en el marco del 139º aniversario de la llegada del ferrocarril a la ciudad balnearia.

    Según publicó Diario Sur, el desafío planteado en esta salida era recorrer los casi 50 kilómetros que separan a Lanús de Brandsen, con intención de probar velocidades y alcanzar la puesta a punto ideal de la locomotora.

    La travesía se realizó entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. La locomotora partió cerca de las 23:30 y se remontó por las vías hacia Alejandro Korn, con una parada técnica en Temperley, para arribar luego a la ciudad de Brandsen. Por el mismo circuito, la máquina encaró el retorno, y alrededor de las 4:30 de la madrugada del miércoles estaba de nuevo en Remedios de Escalada.

    El recorrido se realizó sin inconvenientes y ahora, los especialistas del Ferroclub deberán analizar cuándo la máquina estará en condiciones de realizar un viaje hacia la costa bonaerense y delinear el itinerario.

    Locomotora 3925: una máquina con historia

    La locomotora 3925 tipo "Pacific" fue rescatada de la localidad bonaerense de Lobos, en el año 1993, donde estaba prácticamente arrumbada y condenada a ser chatarra. En estos años, en el Ferroclub de Remedios de Escalada, los aficionados la fueron restaurando y poniendo a punto, a puro trabajo y pasión por los trenes: reentubaron la caldera y refaccionaron la casilla a nuevo.

    La 3925 salió a las vías en julio de este año y si todo marcha bien, podrá convertirse en un ícono bonaerense. El objetivo final es generar un tren turístico que haga recorridos hacia destinos como Chascomús o Mar del Plata.

    ¿Qué es el Ferroclub de Remedios de Escalada?

    El Ferroclub es una asociación sin fines de lucro que se dedica a preservar y restaurar material ferroviario histórico. En Argentina, único país del continente que cuenta con una entidad de estas características, hay tres sedes, y se encuentran en territorio bonaerense: la de Remedios de Escalada, en Lanús; la de Tolosa, en La Plata; y la de Lynch, en Tres de Febrero.

    En ellas trabajan aficionados y amantes de los trenes y la historia, que buscan salvar piezas fundantes del patrimonio del transporte nacional. (DIB)

    La locomotora 3925 del año 1927 restaurada en los talleres del Ferroclub de Remedios de Escalada. 
