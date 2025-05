¿Está todo escrito?: Reflexiones sobre canalización, chamanismo y libre albedrío

Muchas veces, facilitadores sin un criterio ético claro hablan del futuro como si estuviera escrito, condicionando a las personas y limitando sus decisiones.

Tomemos un ejemplo: una mujer consulta a una canalizadora o tarotista, quien le asegura que su pareja ideal será un hombre morocho, según lo que dicen “los guías” o “las cartas”. Más tarde, esta mujer conoce a un hombre rubio con quien tiene una conexión real, sana y amorosa. Sin embargo, lo descarta porque no encaja con la predicción. Así, se pueden perder muchas oportunidades valiosas simplemente por haber cedido el poder de decisión a una interpretación externa.

Desde mi experiencia y mi sentir como practicante de sanación espiritual chamánica, formada en el linaje de Michael Harner y con un fuerte compromiso ético, estoy convencida de que no hay un futuro escrito en piedra. Vivimos en un universo de libre albedrío, y eso significa que el amor de tu vida lo elegís vos. No lo eligen los guías, ni los astros, ni las cartas. No hay algo escrito en piedra o, si lo hay, sos vos mismo —como expresión de tu divinidad interna— quien lo genera y puede modificarlo.

Por eso, es tan importante no entregar todo tu poder personal a una herramienta, por más sagrada que sea.

Estas herramientas —como los Registros Akáshicos, el tarot o la canalización— pueden darnos información valiosa sobre el presente, el subconsciente y las heridas que necesitamos sanar para avanzar. Pero no están ahí para decirnos qué hacer, sino para ayudarnos a ver con más claridad.

El universo es cuántico: esto quiere decir que hay infinitas variables de espacio-tiempo. Así, aunque alguna imagen se presente como tendencia en una sesión, si al salir tomás decisiones que te llevan a otras líneas de tiempo, esa tendencia puede no darse. Por eso, lo más productivo para vos es centrar tus preguntas en el presente.

Un cambio sutil en la forma de preguntar puede marcar una gran diferencia.

En lugar de preguntar “¿Es Juan el amor de mi vida?”, podrías preguntarte:

“¿Qué puedo sanar en mí para manifestar un amor de pareja sano y recíproco?”

Esa pregunta te empodera. Te abre a la posibilidad de mirar adentro y hacerte cargo de tu proceso.

Tal vez, en una lectura de Registros Akáshicos, tu alma te muestre que hay una herida de la infancia, de una vida pasada, o incluso un mandato familiar que está bloqueando tu capacidad de vincularte sanamente. En esos casos, herramientas como la regresión a vidas pasadas o las constelaciones familiares pueden ser grandes aliadas.

Las constelaciones familiares son una terapia holística basada en la idea de que existe un campo energético compartido entre los miembros de una familia, donde se transmiten historias no resueltas, dolores, patrones limitantes y heridas vinculadas a la carencia o la autoestima.

Por lealtad inconsciente, algunos descendientes pueden terminar cargando con esos pesos.

A través de rituales simbólicos, es posible desarticular estas herencias, ya que el subconsciente no distingue entre lo simbólico y lo real. De este modo, se abre un camino para sanar desde el alma.

El principio detrás de muchas terapias energéticas es que todo malestar físico, emocional o mental tiene también una raíz energética o álmica.

Así como acudimos a profesionales de la salud para lo físico o lo psicológico, también deberíamos considerar lo energético como una dimensión más de nuestro bienestar integral. Cuando no atendemos esas causas, el síntoma puede reaparecer, aunque cambie de forma.

Ahora bien, ninguna herramienta —ni la canalización, ni la sanación chamánica, ni los Registros Akáshicos— puede reemplazar tu responsabilidad personal.

Si las usamos como un oráculo para evitar elegir, entonces no nos están ayudando a crecer.

Siempre tenemos una elección.

Y, como decía Jean-Paul Sartre, esa libertad puede angustiarnos… pero también es nuestro mayor regalo.

El verdadero poder está en decidir qué vida queremos crear.

La autora es Dra. en Filosofía y Estudios de Género UBA-Paris 8. Terapeuta holística.

Instagram: @doctoradoli