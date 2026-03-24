El error más cometido al combinar colores en casa: "No basta con elegir tonos bonitos"

Para combinar colores en casa con éxito, el secreto no es usar muchos tonos, sino distribuirlos correctamente para generar equilibrio y armonía visual.

Combinar colores en casa puede parecer sencillo, pero muchas veces el resultado no funciona como esperamos. Elegir tonos para la pared que nos gustan es relativamente fácil; lo complicado es conseguir que funcionen juntos dentro de un mismo espacio.

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Según la interiorista Carlota Cebrián, es habitual tener dudas a la hora de elegir el color de las paredes de la vivienda. Cuando pensamos en decorar con color, lo normal es elegir tonos que nos gustan de manera individual. Sin embargo, esa forma de elegir suele provocar combinaciones que no terminan de funcionar en conjunto.

"Es un error añadir colores que te gustan por separado pero no funcionan”, explica la experta. A menudo, el fallo no está en el color en sí, sino en la forma en la que se combina con el resto de la paleta de la vivienda.

El motivo es sencillo. En decoración los colores no actúan de forma aislada, sino como parte de un sistema visual. Cada tono influye en los demás y el equilibrio entre ellos es lo que determina si el espacio resulta armónico o no. Por eso, según Cebrián, no basta con elegir colores bonitos. Es necesario entender cómo se relacionan entre sí dentro de una misma estancia y qué papel juega cada uno dentro de la composición.

Las 3 reglas para combinar colores, según los interioristas

Regla 1. La jerarquía del 60-30-10

La primera regla que propone la interiorista es una de las más utilizadas en decoración: la conocida regla 60-30-10. Según este principio, los colores dentro de una estancia deben organizarse con una jerarquía clara. “No todos los colores tienen el mismo protagonismo en la vivienda”, explica Cebrián. “Uno lidera y los demás acompañan”.

La regla consiste en distribuir los colores de la siguiente forma. El 60% del espacio se destina para el color principal, el 30% para un tono secundario y el 10% para un color que aporte un toque a la estancia. Esta proporción permite crear equilibrio visual y evitar que la decoración resulte recargada o desordenada.

Regla 2. El subtono es la clave para que los colores funcionen

La segunda regla tiene que ver con un detalle que muchas veces pasa desapercibido: el subtono de los colores. Según explica la interiorista, lo importante no es tanto el nombre del color como su temperatura. “Lo que importa no es que tengan el mismo nombre sino que pertenezcan al mismo subtono”.

Por ejemplo, algunos tonos cálidos funcionan muy bien juntos, como marrón chocolate y verde oliva, o terracota combinado con crema. También ocurre con los colores fríos, como gris perla y azul.

Incluso combinaciones más suaves, como blanco roto y verde salvia, funcionan bien porque comparten un mismo subtono. Cuando los colores pertenecen a la misma familia cromática, el conjunto resulta más armonioso y natural.

Regla 3. El contraste, un imprescindible para dar un toque diferente a la vivienda

La tercera regla tiene que ver con el contraste. Cuando todos los colores de un espacio tienen una intensidad similar, el resultado puede volverse plano y poco interesante. “La tercera regla es el contraste”, explica Cebrián. “Si todo tiene la misma intensidad, nada destaca”. Para evitarlo, la interiorista recomienda introducir siempre un punto de contraste dentro de la paleta de colores.

Una forma sencilla de hacerlo es combinar tonos suaves con un color de acento más profundo, que aporte carácter al espacio. Ese contraste puede aparecer en textiles, piezas decorativas o incluso en un mueble puntual.

¿Cuáles son las combinaciones de colores que siempre funcionan?

Cuando se aplican estas reglas, resulta más sencillo construir paletas equilibradas y agradables para vivir. Algunas combinaciones funcionan especialmente bien porque mantienen coherencia en los subtonos y, al mismo tiempo, introducen pequeños contrastes que dan profundidad al espacio.

Por ejemplo, las mezclas de tonos cálidos —como el terracota combinado con crema o el verde oliva junto al marrón chocolate— suelen crear ambientes envolventes y acogedores. En cambio, las paletas más frías, como el gris perla con azul, transmiten serenidad y equilibrio. También existen combinaciones muy suaves, como el blanco roto con verde salvia, que aportan calma sin que la decoración resulte plana. En todos estos casos, la clave está en respetar la jerarquía de los colores y añadir un pequeño contraste que aporte profundidad al conjunto.

Otros errores habituales al usar color en casa

Aunque elegir mal las combinaciones es uno de los fallos más frecuentes, no es el único. Muchos proyectos también se resienten cuando se utilizan demasiados colores en una misma estancia o cuando todos los tonos tienen la misma intensidad.

Otro error habitual es olvidar el contexto del espacio: la luz natural, los materiales o el tamaño de la habitación influyen directamente en cómo percibimos los colores. Un tono que funciona bien en una estancia luminosa puede resultar demasiado oscuro en otra con menos luz. Por eso, los interioristas suelen recomendar trabajar siempre con una paleta limitada y observar cómo cambian los colores a lo largo del día.

Fuente: Elle Decoration.