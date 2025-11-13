jueves 13 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Turismo

    Boom de reservas argentinas: Punta del Este se prepara para un verano récord en 2026

    El tipo de cambio más equilibrado reactivó el turismo hacia Uruguay. La alta demanda de argentinos impulsó las reservas anticipadas, especialmente en el segmento premium.

    13 de noviembre de 2025 - 19:40
    Punta del Este, un destino muy concurrido por los argentinos.&nbsp;

    Punta del Este, un destino muy concurrido por los argentinos. 

    NA - GOOGLE

    Miles de argentinos ya aseguraron su lugar para pasar las fiestas y el verano 2026 en Punta del Este. Las inmobiliarias y operadores turísticos uruguayos coinciden en que se viene una de las mejores temporadas de los últimos años, con un nivel de reservas que no se veía desde antes de la pandemia.

    Lee además
    Claves para viajar con una mascota al exterior. 
    Turismo

    Vacaciones más cerca: cómo viajar con mascotas al exterior y cuánto sale

    La mejora del tipo de cambio entre Argentina y Uruguay fue clave para impulsar la demanda. Después de varios veranos en los que el balneario esteño se había vuelto demasiado caro para muchos bolsillos argentinos, ahora vuelve a ser competitivo. La combinación de un dólar más estable y la necesidad de asegurar hospedaje con anticipación reactivó las reservas en todos los segmentos.

    Según la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera, “todo señala que será una excelente temporada, con reservas muy ágiles en varios destinos del Este, especialmente en Maldonado y Rocha”. El optimismo se replica entre las inmobiliarias, que hablan de un verano “como los de antes”.

    Punta del Este: Los argentinos copan el segmento premium

    Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las propiedades más exclusivas de Punta del Este ya están prácticamente agotadas para las fiestas y enero. Las zonas más buscadas vuelven a ser las de siempre: La Barra, José Ignacio y Playa Brava, donde predominan las casas familiares con vista al mar, pileta y todos los servicios. La alta demanda de argentinos impulsó las reservas anticipadas, especialmente en el segmento premium, que fue el primero en ocuparse.

    Las propiedades más exclusivas, que incluyen piscina, parrilla y vista directa al océano, se alquilan por más de u$s25.000 por quincena, mientras que los departamentos de un dormitorio en zonas céntricas parten desde u$s150 por noche y pueden llegar a u$s600 en sectores premium como La Brava.

    Aún queda disponibilidad en opciones más alejadas del centro o en zonas menos tradicionales, pero los operadores esperan que todo se ocupe a medida que se acerque diciembre.

    Un repunte que entusiasma al sector

    El turismo argentino sigue siendo el principal motor de la temporada uruguaya, y los operadores esperan también un flujo sostenido de visitantes de Brasil, Paraguay y Chile. La estabilidad cambiaria y la mejora en la conectividad aérea desde Montevideo y Punta del Este favorecen ese pronóstico.

    La expectativa general es que el verano 2026 marque un nuevo récord de ocupación, con cifras que incluso podrían superar a las de los años previos a la pandemia. Si el clima acompaña, Punta del Este volverá a consolidarse como el destino más elegido por los argentinos que buscan combinar descanso, mar y buen nivel de servicios. (NA)

    Temas
    Seguí leyendo

    Vacaciones más cerca: cómo viajar con mascotas al exterior y cuánto sale

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Donato Cignoli en un video contó los padecimientos sufridos desde su niñez con un padre violento hacia su madre, él y los hermanos.

    "Pónganse en mis zapatos": el testimonio de Donato Cignoli tras el episodio que lo involucró con su padre
    Punta del Este, un destino muy concurrido por los argentinos. 
    Turismo

    Boom de reservas argentinas: Punta del Este se prepara para un verano récord en 2026

    La terminal de ómnibus de media y larga distancia, instalada en el acceso a nuestra ciudad, iba a ser la competencia de La Carmela en Campana pero en 16 años el ex gobierno de Cáffaro no la habilitó y la actual gestión de Matzkin, dentro de un abanico de posibilidades, decidió que pase a ser parte de un centro comercial.

    Zárate: polémica por la terminal abandonada que será parte de un centro comercial

    En la tarde de este miércoles en la autopista de la ruta 8, a la altura de San Antonio de Areco, la médica y política líder del Frente Renovador local, Marita Conti, protagonizó un siniestro vial al colisionar al mando de su automóvil contra una camioneta.

    Marita Conti sufrió un siniestro vial cuando chocó con su auto contra una camioneta en la autopista

    Las consultas cursadas a dirigentes de la mesa chica del gremio metalúrgico en San Nicolás confirmaron que hasta el momento solo pidió color la lista oficialista.

    San Nicolás: el lunes vence el plazo para presentar listas para las elecciones seccionales UOM