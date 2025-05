Douglas Haig va por otro paso firme en el "Miguel Morales" en su lucha por la cima

Sportivo Belgrano sin cambios

El conjunto de San Francisco también llega en buen momento: acumula dos triunfos consecutivos, el más reciente de visitante ante Independiente de Chivilcoy (2 a 1). Los cordobeses intentarán sumar en una cancha difícil como el “Miguel Morales” y seguir consolidando sus expectativas de pelear por el primer puesto.

El equipo conducido por el salteño Sergio Maza no presentaría modificaciones respecto a ese último compromiso. El probable once del “Verde” sería: Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Camilo Alessandria, Tomás Penessi; Facundo Hang, Enzo Avaro, Jeremías Giménez, Matías Jaime; Tomás Attis y Alfio Lehman.

El contexto de la tabla

Esta décima fecha se presenta como un punto de inflexión en la Zona 3. Con cinco equipos separados por seis puntos en la parte alta, cada encuentro puede marcar una diferencia sustancial.

Douglas Haig, con 16 puntos, podría saltar al segundo lugar con una victoria, o incluso alcanzar la cima si Gimnasia de Chivilcoy pierde con Independiente de Chivilcoy. Sportivo Belgrano, por su parte, sabe que si gana y Gimnasia de Chivilcoy no suma de a tres, podría ser nuevo líder al término de la jornada. Y no se trata solo del presente ya que como se mencionó Douglas Haig recibirá en la próxima fecha, nada menos, que a Gimnasia de Chivilcoy, en otro partido que promete ser decisivo. Por eso, el resultado de este domingo puede ser clave tanto desde lo anímico como desde lo matemático.

“Será un partido importante ante un rival directo y la victoria será clave para mantenernos arriba en la tabla de posiciones”, expresó Joaquín Castellano, volante ofensivo del “Fogonero” y autor del gol del triunfo frente a Sportivo Las Parejas.

La lucha por la cima en la Zona 3 se intensifica y Pergamino será uno de los escenarios clave. Douglas Haig sabe que está ante una gran oportunidad: de ganarle a un rival directo, afirmarse como candidato y llegar con todo al duelo frente al puntero. Pero Sportivo Belgrano no regalará nada por lo que este domingo el “Miguel Morales” será testigo de un verdadero partidazo.

Partidos y árbitros

El programa de partidos de la décima fecha de la Zona 3 a disputarse este domingo es: 15:00, Independiente de Chivilcoy vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (árbitro: Fernando Marcos de Bahía Blanca); 16:00, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. 9 de Julio de Rafaela (Marcos Liuzzi de Ayacucho); 16:00, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. El Linqueño (Matías Billone Carpio de Córdoba); 16:05, Douglas Haig vs. Sportivo Belgrano de San Francisco (Darío Sandoval de Concordia); y 17:00, Ben Hur de Rafaela vs. Sportivo Las Parejas (Nelson Bejas de Tucumán).