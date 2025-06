Alfonso Domenech vuelve al TC y José Rasuk busca seguir de racha en TC Pista

Domenech, quien debutó este año en el TC, no logró los resultados esperados con el Toyota Camry en las primeras cinco fechas. A pesar de su esfuerzo, los números no acompañaron y, tras el abandono en la quinta fecha en Termas de Río Hondo, decidió tomar un nuevo rumbo. La salida del RUS Med Team dio paso a una nueva etapa, y tras no participar en la sexta fecha en el “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, se sumó al SAP Team para conducir un Dodge Challenger. El equipo le ofrecerá asistencia propia y contará con los motores de Alfredo “Gardelito” Fernández, para continuar adaptándose a la categoría.