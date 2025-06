Violento ataque a un adolescente en pleno centro: buscan identificar al agresor

La denuncia fue radicada ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8, que lleva adelante las primeras medidas para identificar al agresor. Por el momento, el atacante continúa prófugo, aunque los registros fílmicos podrían permitir su pronta individualización.

La familia de la víctima remarcó que el joven no suele tener conflictos ni antecedentes de confrontaciones con otras personas, lo que acentúa la gravedad del hecho y refuerza la hipótesis de un ataque gratuito e injustificado.

El fiscal Pablo Santamarina encabeza la instrucción judicial por el delito de lesiones leves.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Buscan identificar al agresor que lesionó a la víctima. Un joven de 14 años fue golpeado sorpresivamente por un desconocido en la vereda de un quiosco de Avenida de Mayo. La familia aportó un video y solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad. La causa fue radicada en la Fiscalía Nº 8. En la noche de este domingo 8 de junio, un adolescente de 14 años fue víctima de una inesperada y violenta agresión física mientras se encontraba en la zona céntrica, más precisamente en la vereda de un quiosco ubicado sobre Avenida de Mayo, entre San Nicolás y Dr. Alem. Según lo relatado por la madre del menor, el agresor —un sujeto que no habría tenido contacto previo con la víctima— se le acercó de manera intimidatoria, le ordenó que no hablara y, sin mediar provocación ni discusión alguna, comenzó a golpearlo brutalmente. El atacante le sujetó el buzo con una mano para evitar que se alejara y con la otra le propinó varios golpes de puño dirigidos al rostro y la cabeza. El violento episodio fue presenciado por otras personas que se encontraban en las inmediaciones, uno de los cuales grabó con su celular parte de la secuencia, aportando un video que podría ser clave en la investigación. La madre también solicitó al dueño del local la entrega de las imágenes de las cámaras de seguridad para incorporarlas a la causa judicial. El adolescente fue atendido por una ambulancia del SAME, que constató lesiones leves, aunque será evaluado por el cuerpo médico legal de la Policía para determinar con mayor precisión el alcance de las heridas. La denuncia fue radicada ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8, que lleva adelante las primeras medidas para identificar al agresor. Por el momento, el atacante continúa prófugo, aunque los registros fílmicos podrían permitir su pronta individualización. La familia de la víctima remarcó que el joven no suele tener conflictos ni antecedentes de confrontaciones con otras personas, lo que acentúa la gravedad del hecho y refuerza la hipótesis de un ataque gratuito e injustificado. El fiscal Pablo Santamarina encabeza la instrucción judicial por el delito de lesiones leves."