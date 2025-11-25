martes 25 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • ¿Puede la Regulación incentivar la innovación en el mercado asegurador?

    El sandbox regulatorio: la apuesta para modernizar el mercado asegurador argentino.

    25 de noviembre de 2025 - 09:02
    El sandbox regulatorio de la SSN permite a aseguradoras e insurtechs testear innovaciones bajo supervisión estatal.

    El sandbox regulatorio de la SSN permite a aseguradoras e insurtechs testear innovaciones bajo supervisión estatal.

    FREEPIK.

    La transformación tecnológica está redefiniendo todas las industrias, y el mercado asegurador argentino no es la excepción. La digitalización, la economía de plataformas y el uso intensivo de datos plantean desafíos inéditos para un sector históricamente conservador. En ese contexto, la decisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) de impulsar un sandbox regulatorio constituye un paso estratégico para promover la innovación sin descuidar la protección del asegurado.

    Lee además
    Para los actores del mercado asegurador, la pregunta ya no es si deben adoptar agentes de IA, sino cómo lo harán de forma responsable, escalable y orientada al valor para el cliente. Y para los que actúen con visión, este será un ámbito de ventaja competitiva en los años por venir.

    Las aseguradoras impulsan agentes de IA: una apuesta clave por la eficiencia y la experiencia del cliente
    Un seguro de viaje brinda tranquilidad al proteger contra imprevistos como emergencias médicas, pérdida de equipaje o retrasos de vuelos, cubriendo gastos que pueden ser altos en el extranjero. Garantiza asistencia y soporte económico en situaciones de emergencia, permitiendo disfrutar del viaje con mayor seguridad y protección. 

    Seguros de viaje: qué cubren y cómo elegir el más adecuado

    ¿Qué es un sandbox?

    Un sandbox -literalmente, “caja de arena”- es un ámbito donde aseguradoras, insurtechs y startups pueden testear productos, servicios o modelos de negocio innovadores bajo la supervisión del regulador, sin los riesgos propios de una implementación masiva. Permite experimentar en un entorno controlado mientras la SSN evalúa el impacto, analiza riesgos y define eventuales ajustes normativos. No se trata de desregular, sino de aplicar una regulación inteligente, flexible y basada en evidencia.

    La experiencia internacional respalda esta herramienta. Países como México, Brasil y Colombia han logrado ampliar la oferta de productos digitales, mejorar la competencia y fortalecer la inclusión aseguradora. El caso de Brasil es sumamente ilustrativo: la SUSEP logró incubar 31 proyectos que aceleraron la modernización del mercado y multiplicaron las soluciones centradas en el usuario.

    Una oportunidad para atraer inversiones y modernizarse

    Para la Argentina, la oportunidad es doble. Por un lado, el sandbox puede atraer talento, inversión y conocimiento al ecosistema asegurador, favoreciendo el desarrollo de startups tecnológicas con foco en seguros. Por otro lado, permite modernizar la mirada regulatoria: la SSN deja de reaccionar ante los cambios y pasa a participar activamente del proceso de innovación, anticipando riesgos y fortaleciendo su capacidad supervisora.

    Este enfoque está alineado con las mejores prácticas globales, especialmente con los estándares de supervisión basada en riesgos promovidos por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS). También facilita la cooperación público-privada, estimula la inversión en tecnología aplicada al seguro y contribuye a un objetivo crítico para el país: mejorar la penetración del seguro, aún baja en relación al PBI.

    Para las propias aseguradoras, el sandbox implica un cambio cultural. La experimentación supervisada no solo permite validar nuevos productos, sino que genera un aprendizaje organizacional que se traduce en ventajas competitivas sostenibles.

    Regular de manera más eficiente

    Implementar un sandbox no es flexibilizar requisitos, sino regular de manera más eficiente. Es comprender que las reglas pueden ser firmes sin ser rígidas, y que la colaboración entre regulador y regulados potencia la estabilidad del sistema. La innovación no se vuelve un riesgo, sino una oportunidad guiada y monitoreada.

    La posible creación de un sandbox regulatorio por parte de la SSN es un avance decisivo hacia un mercado asegurador más dinámico, transparente y competitivo. No se trata únicamente de adecuar la normativa al cambio tecnológico, sino de convertir a la regulación en motor del cambio.

    El futuro del seguro será digital, inclusivo y basado en datos. La pregunta no es si la Argentina debe avanzar en esa dirección, sino cuán rápido puede hacerlo. El sandbox regulatorio ofrece el escenario ideal para acelerar ese proceso con prudencia, inteligencia y visión de largo plazo.

    Fuente: Infobae.

    Temas
    Seguí leyendo

    Las aseguradoras impulsan agentes de IA: una apuesta clave por la eficiencia y la experiencia del cliente

    Seguros de viaje: qué cubren y cómo elegir el más adecuado

    Cuando una fábrica explota, qué sucede con los seguros y quién responde

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El sandbox regulatorio de la SSN permite a aseguradoras e insurtechs testear innovaciones bajo supervisión estatal.

    ¿Puede la Regulación incentivar la innovación en el mercado asegurador?
    La 62ª Fiesta Nacional de la Cerveza en Villa General Belgrano mantuvo su histórico rol como el evento extratemporada más convocante de Córdoba. 

    La Oktoberfest finalizó con nutrida asistencia y un récord histórico

    El turismo volvió a dar gran impulso al trabajo en la hotelería y la gastronomía, dijo el secretario general, Pablo Santín.

    La hotelería y la gastronomía vivieron "el mejor fin de semana largo del año"

    Andrés Agustín Castro, de 27 años, y Kevin Andrés Romero, de 21 son los presos que restan recapturar.

    Un gran despliegue policial permitió recapturar a 3 de los 5 presos que escaparon de la Comisaría Tercera

    El uso de variedades de maíz de polinización libre ofrece además una ventaja clave para el productor.

    La vicia no le compite al maíz: confirman que no afectó el rendimiento en un material de INTA