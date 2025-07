Paramédicos en acción: la Experiencia de estudiantes rosarinos en el Hospital San José

Estudiantes de paramédicos 2

En Pediatría del Hospital San José

Por su parte, Carla Gómez, que se incorporó un poco después al grupo, decidió orientarse hacia otra área: “Empecé después que mis compañeros. Elegí hacer Pediatría en la Guardia porque me interesaba tener ese contacto. La verdad que muy bien, me enseñan, aprendo. Vengo alrededor de 10, 11 horas, los sábados y los martes a la guardia pediátrica y los miércoles a la de adultos”, explicó. “Por suerte me dejan hacer revisión. El personal se toma el tiempo para explicarme, me enseñan sobre diagnóstico, qué ver clínicamente desde que ingresa hasta que sale un paciente. Es experiencia ganada. La Guardia trabaja muchísimo. Se ven muchos casos de códigos verdes que en realidad no deberían pasar por guardia porque saturan al sistema”, concluyó.

Este tipo de prácticas, además de fortalecer el aprendizaje de los futuros profesionales, también permite generar conciencia sobre el uso adecuado de los servicios de emergencia.