Cecilio Salazar repudió el fallo contra Cristina: "No es justicia, es proscripción"

En el cierre de su mensaje, reafirmó su respaldo a la exmandataria: “Mi solidaridad absoluta con Cristina Fernández de Kirchner. Y mi compromiso intacto con la democracia y con el pueblo trabajador, hoy más que nunca”.

La reacción de Salazar no tardó en tener eco dentro del gabinete local: Laura Monfasani, subsecretaria de Género, y Hugo Borda, subdelegado de Vuelta de Obligado, replicaron sus palabras, al igual que otros funcionarios municipales. El gesto fue leído como una señal de cohesión política y defensa común ante lo que consideran un ataque institucional de gran magnitud.

Mientras en todo el país se multiplican las expresiones tanto de repudio como de respaldo al fallo de la Corte, el mensaje del intendente de San Pedro se inscribe entre las voces que entienden la condena como un hecho político con consecuencias de fondo sobre el sistema democrático.

Embed - Cecilio Intendente on Instagram: "Hoy asistimos a un hecho gravísimo: la Corte Suprema acaba de confirmar, sin dar explicaciones, una condena injusta contra Cristina Fernández de Kirchner. Lo que están haciendo no es justicia, es proscripción. Se puede tener diferencias políticas, pero hoy sacaron del camino a una mujer que fue elegida dos veces por el pueblo y que sigue siendo una de las principales referentes políticas de nuestro país. No se proscribe a una persona, se proscribe la voluntad de millones de argentinos y argentinas. Y eso es un golpe directo a la democracia. A los que creemos en un país más justo, nos quieren afuera y desunidos. Pero no lo van a lograr. Vamos a seguir luchando por una Argentina con trabajo, con justicia social, con dirigentes que se eligen en las urnas, no en los tribunales. Mi solidaridad absoluta con @cristinafkirchner Y mi compromiso intacto con la democracia y con el pueblo trabajador, hoy más que nunca."